Skoda start productie MEB accupakketten

In samenwerking met VW Group Components en partnerbedrijven en leveranciers zet Skoda met de productie van batterijsystemen een belangrijke stap in de transitie van de verbrandingsmotor naar elektromobiliteit. Eind 2023 bereikt Skoda de volgende mijlpaal, wanneer de tweede uitbreidingsfase is gerealiseerd. Daarmee kan de fabriek in totaal meer dan 380.000 accupakketten per jaar produceren.

In Europa is de hoofdfabriek van Skoda in Mladá Boleslav de enige productielocatie buiten Duitsland waar MEB accupakketten worden vervaardigd. De kleinste versie met acht modules heeft een capaciteit van 55 kWh en de middelgrote versie met negen modules 62 kWh. Het grootste accupakket met 12 modules heeft 82 kWh aan opslagcapaciteit. De componenten van een MEB accupakket omvatten naast de modules van elk 24 cellen een behuizing met een geïntegreerd koelsysteem, een accumanagementsysteem en de benodigde elektrische aansluitingen. Skoda produceert ook andere e-componenten in Mladá Boleslav. Sinds het najaar van 2019 worden er hoogvoltage tractiebatterijen vervaardigd die worden gebruikt in de SUPERB iV, OCTAVIA iV en in plug-in hybridemodellen van andere merken van de Volkswagen Groep.

De transformatie van de onderneming is in een stroomversnelling gekomen als gevolg van de nieuwe productielijn. In lijn met de NEXT LEVEL - Skoda STRATEGY 2030 is Skoda van plan om tegen het einde van dit decennium in alle drie de productielocaties van het merk e-modellen of e-componenten te produceren. De onderneming verwacht tegen die tijd het aandeel volledig elektrische auto's in Europa, afhankelijk van de marktontwikkelingen, te hebben verhoogd naar 50 tot 70 procent. In lijn daarmee blijft Skoda zijn modellengamma de komende jaren elektrificeren. Tegen 2030 is de modelrange met nog eens drie volledig elektrische modellen uitgebreid, die qua prijs en grootte allemaal onder de ENYAQ iV zouden liggen.