Vernieuwde Skoda Scala en Kamiq nu in Nederland

De vernieuwde Scala is geïnspireerd op dat van de Vision RS Concept. Vlakke LED-koplampen, scherp getekende bumpers en air curtains dragen bij aan de uitstraling. Elke nieuwe Scala heeft standaard een digitaal dashboard (20,3 cm) en een groot infotainmentscherm. Er is keuze uit vier uitvoeringen: Essence, Selection, Business Edition en Monte Carlo. De Scala Essence heeft een 1.0 Greentech turbo-benzinemotor met 70 kW / 95 pk. De andere modellen maken gebruik van de 85 kW / 115 pk sterke versie. Bovenin zijn ze optioneel leverbaar met een 7-traps automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling.

De Scala Monte Carlo, het topmodel valt op door de uitrusting waarbij onder meer TOP LED Matrix-verlichting, Full LED-achterlichten, 17 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen en de grote (25,4 cm) Virtual Cockpit zijn inbegrepen. De vernieuwde Scala is er vanaf € 26.490 en is nu in Nederland te rijden.

Kamiq

Dat geldt ook voor de vernieuwde Kamiq. Door de rechtopstaande grille, de gesplitste koplampen (standaard met LED-technologie) oogt de SUV met krachtiger dan voorheen.

Met Essence-, Selection-, Business Edition- en Monte Carlo-uitvoeringen is de opbouw van de Kamiq-range gelijk aan die van de Scala. Alle uitvoeringen worden geleverd met de 1.0 Greentech turbo-benzinemotor met een vermogen van 85 kW / 115 pk. Afgezien van de Kamiq Essence zijn alle versies optioneel leverbaar met de 7-traps automatische DSG-transmissie. Elke Kamiq beschikt standaard over Front Assist met voetgangersmonitoring, Lane Assist en maximaal 9 airbags. Ook binnen de Kamiq-reeks is de sportieve Monte Carlo het aantrekkelijke topmodel. Alle bij de Scala Monte Carlo genoemde elementen zijn daarbij inbegrepen.

De nieuwe Kamiq is er in Essence-uitvoering vanaf € 28.490 en als Monte Carlo vanaf € 33.990.