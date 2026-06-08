Skoda start productie Epiq

De Epiq maakt deel uit van de nieuwe Electric Urban Car Family van Volkswagen's Brand Group Core. Samen met de CUPRA Raval, Volkswagen ID. Polo en Volkswagen ID. Cross is hij onderdeel van een merkoverstijgend productoffensief waarmee de merken van de groep modellen lanceren in het segment van de elektrische compacte auto's. Dankzij de productie van de Epiq in Spanje kan Škoda gebruikmaken van synergieën binnen de BGC en Europese klanten elektrische auto's aanbieden die zowel qua technologie als qua prijs zeer concurrerend zijn.

De Volkswagen-fabriek in Navarra, gelegen aan de rand van Pamplona in Noord-Spanje, is één van de belangrijkste productielocaties van de Volkswagen Groep. De fabriek heeft sinds de toetreding tot de Volkswagen Groep in 1984 meer dan tien miljoen auto's geproduceerd. De bijna 5.000 medewerkers bouwen dagelijks meer dan 1.400 auto's. Tot nu toe produceerde de fabriek Volkswagen-modellen met verbrandingsmotoren, met momenteel de Taigo en T-Cross. Nu wordt de productie uitgebreid met de volledig elektrische Škoda Epiq, en binnenkort volgt nog een elektrisch model: de Volkswagen ID. Cross. Net als de Škoda Auto-fabriek in Mladá Boleslav biedt de locatie in Navarra een hoge mate van flexibiliteit, waarbij auto's met verbrandingsmotoren en volledig elektrische modellen op dezelfde productielijn worden geassembleerd.

De Škoda Epiq beleefde op 19 mei zijn wereldpremière in het Zwitserse Zürich. Met een prijs vanaf € 26.990 is de Epiq het meest betaalbare elektrische model van Škoda en de entree tot het elektrische aanbod van het merk. Met compacte afmetingen en een ruim interieur maakt de Epiq optimaal gebruik van het nieuwe MEB+-platform en is hij het eerste Škoda-model dat alle elementen van de Modern Solid-ontwerptaal volledig in zijn ontwerp integreert. Verschillende versies met uiteenlopende accu- en vermogensvarianten van 85 tot 155 kW bieden klanten een ruime keuze die aansluit bij hun behoeften. Met een theoretische actieradius tot 436 kilometer biedt de Epiq de veelzijdigheid die nodig is voor dagelijks gebruik.