Skoda-fabriek in Vrchlabí eind 2020 CO2-neutraal

8 juli 2020 | In 2020 wordt Skoda's transmissiefabriek in Vrchlabí de eerste fabriek van het merk dat op geheel CO2-neutrale wijze produceert. Hiervoor wordt systematisch overgeschakeld op het gebruik van duurzame energie. Inmiddels is de CO2-uitstoot teruggebracht van 45.000 ton naar 3.000 ton op jaarbasis. Met ecologische compensatie en de koop van emissierechten wordt de uitstoot verder tot 'nul' gereduceerd.

In de omschakeling naar een CO2-neutrale productie zijn in Vrchlabí uitgebreide maatregelen getroffen om het energieverbruik terug te dringen. Modernisering van het verwarmingssysteem heeft geresulteerd in een besparing van 6.700 megawattuur (MWh). Sinds begin 2020 wordt op twaalf gebieden een verdere reductie van het energieverbruik nagestreefd, die een winst van 2.000 MWh aan thermische energie en bijna 1.800 MWh aan elektriciteit oplevert.

Skoda stapt systematisch over op duurzame energie. Het stroomverbruik van de fabriek in Vrchlabí bedraagt 47.000 MWh per jaar. Hiervan wordt 41.500 MWh (ruim 88 procent) duurzaam opgewekt. De resterende CO2-uitstoot wordt tot 'nul' gereduceerd via ecologische compensatie en de koop van emissierechten. Zo ondersteunt Skoda AUTO tal van projecten ter bescherming van het milieu, zoals de opwekking van duurzame energie in India en het behoud van het regenwoud.

Ook binnen de eigen organisatie stimuleert Skoda allerlei initiatieven op het gebied van klimaatbescherming. In 2020 worden bijvoorbeeld bijna 40.000 bomen geplant in Vrchlabí, terwijl op het dak van de fabriek in Pune één van India's grootste zonnecollectoren is geïnstalleerd. In Mladá Boleslav wekt ŠKO-ENERGO steeds meer duurzame energie op uit biomassa, inmiddels tot 30 procent. De doelstelling is om volledig over te stappen op CO2-neutrale biomassa.

Michael Oeljeklaus, bestuurslid van Skoda AUTO verantwoordelijk voor productie en logistiek: "In de tweede helft van dit decennium gebruiken we in onze Tsjechische fabrieken uitsluitend nog CO2-neutrale energie. De fabriek in Vrchlabí heeft hierin een leidende rol."

