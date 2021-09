Eerste generatie Skoda SUPERB wordt 20

10 september 2021 | Precies twintig jaar geleden lanceerde Skoda met de SUPERB zijn nieuwe vlaggenschip. Met een lengte van 4,80 meter was de sedan een bovengemiddeld ruime auto, met krachtige doch relatief zuinige motoren en tal van voorzieningen die de veiligheid en het comfort naar een hoger plan tilden. Deze eerste generatie markeerde de terugkeer van de SUPERB-modelnaam en legde uiteindelijk de basis voor de huidige, derde-generatie SUPERB, die als HATCHBACK en COMBI en desgewenst als SUPERB iV met een plug-in hybride-aandrijflijn leverbaar is.

Skoda heeft een lange traditie met premiummodellen. Al in 1907, slechts twaalf jaar na de oprichting van Laurin & Klement in Mladá Boleslav, wordt de exclusieve Type FF onthuld. Een in eigen huis ontwikkelde achtcilinder lijnmotor stuwt de auto voort. Skoda bouwt ook luxe limousines met de innovatieve Knight-schuivenmotor. Tussen 1925 en 1936 heeft de Tsjechische president Tomáš Garrigue Masaryk een Skoda Hispano-Suiza als staatsauto in gebruik.

De naam SUPERB wordt in oktober 1934 voor het eerst in interne documenten genoemd. In de lente van 1935 startte de productie van het nieuwe vlaggenschip, waarvan tot 1949 bijna 900 exemplaren werden gebouwd. De SUPERB was er in vijf verschillende varianten, met een zescilinder of een V8-motor. De meeste exemplaren kregen een op maat gemaakt koetswerk, geheel naar de wensen van de koper.

In 2001 keerde de naam SUPERB terug, toen Skoda op de IAA in Frankfurt zijn nieuwe zakensedan aan het grote publiek presenteerde. De auto werd aangeboden met drie verschillende benzine- en twee dieselmotoren. De vermogens varieerden van 115 pk tot 193 pk voor de topversie met 2,8-liter V6-motor. Dieselliefhebbers kwamen ook aan hun trekken, dankzij een 1,9-liter TDI die 130 pk leverde en 5,7 liter diesel op 100 kilometer verbruikte, en een 2,5-liter zescilinder TDI met 155 pk.

De productie van de SUPERB startte op 1 oktober 2001 in het Tsjechische Kvasiny, nadat deze fabriek voor 200 miljoen euro was verbouwd. In het voorjaar van 2002 werden de allereerste exemplaren, met levenslange mobiliteitsgarantie, afgeleverd. Tot 2008 bleef de eerste generatie van de SUPERB, waarvan meer dan 136.000 exemplaren werden gebouwd, in productie. Naast Tsjechië werd het model ook in China, Oekraïne en Kazachstan gebouwd.

In maart 2008 presenteerde Skoda op de autosalon van Genève de tweede generatie SUPERB. Een jaar na de HATCHBACK met zijn innovatieve Twindoor-achterklep verscheen een tweede carrosserievariant: de SUPERB COMBI. Toen de productie van de tweede generatie in 2015 werd beëindigd, waren er 618.000 exemplaren van de productielijn gerold.

Bij de derde generatie SUPERB, die in 2015 zijn werelddebuut in Praag beleeft, was niet alleen het design een sensatie. Ook het interieur en het brede aanbod aan assistentiesystemen werden door media en kopers zeer gewaardeerd. De SUPERB COMBI verscheen nog datzelfde jaar. Een versie met een plug-in hybride-aandrijflijn, de SUPERB iV, volgde in de herfst van 2019. Deze variant heeft een systeemvermogen van 218 pk, en kan tot 62 kilometerpuur elektrisch rijden.

Tot nu toe zijn er meer dan 700.000 exemplaren van de derde generatie SUPERB gebouwd. In totaal staat de teller op meer dan 1,5 miljoen exemplaren sinds de terugkeer van de SUPERB, precies 20 jaar geleden.

Skoda Superb aangepast voor 2007

28 juli 2006

Wijzigingen voor Skoda Superb in 2005

15 mei 2004

Vijftraps Tiptronic voor Skoda Superb

8 januari 2004

Skoda Superb wint titel Towcar 2003

9 oktober 2002