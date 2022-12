Vijf EuroNCAP sterren voor Skoda Octavia

Op zoek naar een Skoda Octavia 1.5 TSI First Edition?

De vierde generatie van de Skoda OCTAVIA kan ook op basis van EuroNCAP's aangescherpte testcriteria nog steeds worden gerekend tot de veiligste auto's in zijn klasse. Voor de veiligheid van volwassen inzittenden scoort de OCTAVIA 86%, voor de veiligheid van kinderen kent EuroNCAP een score van 84% toe. Vergeleken met de resultaten uit 2019, toen de huidige OCTAVIA voor het eerst door EuroNCAP werd getest, is op het onderdeel 'Rijhulpsystemen' een hogere score gehaald: 81%. Opnieuw kent EuroNCAP de Skoda OCTAVIA een score toe van 5 sterren.

In juni 2022 completeerde Skoda AUTO de veiligheidsuitrusting van de OCTAVIA met een knieairbag voor de bestuurder en een centrale airbag tussen de bestuurder en bijrijder. Tevens zijn de rijhulpsystemen voorbereid op een automatisch remingreep bij een dreigende aanrijding op een kruising of bijvoorbeeld met een fietser. Aan de vermoeidheidsherkenning is een audiovisuele waarschuwing toegevoegd.

Strengere tests voor realistischere simulatie van ongevallen

Sinds 2020 hanteert EuroNCAP nieuwe testmethoden, waarmee ongelukken realistischer gesimuleerd kunnen worden en de gevolgen van een ongeval nauwkeuriger in kaart te brengen zijn. Zo gebruikt EuroNCAP nu bijvoorbeeld een met 50 km/h bewegende barrière van 1.400 kilo, waar de testauto, die eveneens 50 km/h rijdt, frontaal tegenaan rijdt.

Met de nieuwe generatie THOR-50M testdummies zijn veel realistischere metingen mogelijk. Sinds 2022 stelt EuroNCAP bovendien zwaardere eisen aan de veiligheidsuitrusting en rijhulpsystemen van de geteste auto's. EuroNCAP beoordeelt elke auto in vier verschillende categorieën: veiligheid volwassen inzittenden, veiligheid inzittende kinderen, veiligheid van kwetsbare weggebruikers en rijhulpsystemen. EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) werd opgericht in 1997.