Skoda toont schets van Peaq

Het ontwerp van de Peaq laat zien hoe de nieuwste designtaal van Škoda vorm krijgt op een groot, ruim model dat bedoeld is voor het gezin en lange reizen. De schetsen tonen een zelfverzekerde, tijdloze aanwezigheid op de weg, waarbij technologie en functionaliteit hand in hand gaan met een robuuste uitstraling.

Aan de voorzijde vormen de slanke, T-vormige koplampen, het hoogglans zwarte Tech-Deck Face en het verbindende element daartussen een opvallend, frame-achtig lusmotief. Dit geheel vormt een contrast met de bumper, met strakke belijning.

Het zijaanzicht van de grote SUV wordt gedomineerd door een hoge schouderlijn en brede D-stijlen, wat de houding van de auto benadrukt. De gestructureerde oppervlakken onderstrepen de proporties van de zevenzitter. Daarnaast laten de schetsen zien dat de Peaq is uitgerust met verzonken deurgrepen die in de carrosserie zijn geïntegreerd voor een gestroomlijnde en moderne uitstraling.

De achterkant van de auto weerspiegelt het design van de voorzijde. Ook hier vormen de T-vormige achterlichten en een verbindend element het lusmotief. Dit designkenmerk onderscheidt de Peaq visueel van de massa en zorgt ervoor dat het model vanaf de allereerste oogopslag direct herkenbaar is als een echte Škoda.