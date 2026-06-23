Skoda introduceert Peaq

Het ontwerp van de grootste en ruimste SUV in het Škoda-gamma volgt de 'Modern Solid' designtaal, die wordt gekenmerkt door minimalisme en strakke lijnen. Zowel de voor- als achterlichten zijn voorzien van de nieuwe T-vormige lichtsignatuur. De Peaq is het eerste model in de historie van Škoda met een panoramadak - het grootste van het merk - inclusief Dynamic Shade Control, en ook het eerste met verzonken deurgrepen. Een hele reeks aerodynamisch geoptimaliseerde features draagt bij aan een uitstekende luchtweerstandscoëfficiënt van 0,249.

Focus op comfort

De Peaq biedt een ruim interieur dat is ontworpen om comfort te bieden aan maximaal zeven personen. In de vijfzitsconfiguratie combineert hij deze binnenruimte met de grootste kofferbak van alle Škoda-modellen. De bagageruimte heeft een inhoud van 935 liter, terwijl een frunk van 37 liter extra opbergruimte biedt. Het optionele Relax-pakket maakt de lounge-ervaring aan boord beter met voorstoelen inclusief ventilatie- en massagefunctie, ergonomische beensteunen, premium audio van Sonos en een geïntegreerde wellness-app.

Accu's en aandrijflijnen

De Peaq is verkrijgbaar met twee accupakketten: 63 kWh en 91 kWh. Die laatste is het accupakket met de grootste capaciteit die ooit in een elektrische Škoda is ingebouwd. Er zijn drie aandrijfvarianten beschikbaar, met vermogens van 150 kW tot 210 kW en keuze uit achterwiel- en vierwielaandrijving. Voor meer rijcomfort ondersteunt de Peaq one-pedal-driving. De Peaq is voorbereid op bidirectioneel laden, waardoor de energie die in het accupakket is opgeslagen buiten de auto kan worden gebruikt.

Veiligheids- en assistentiesystemen

De Peaq is uitgerust met een uitgebreid pakket aan assistentiesystemen, waarbij Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist en Side Assist standaard zijn inbegrepen. Optionele systemen zijn onder meer Travel Assist 3.0, het meest geavanceerde rijassistentiesysteem dat momenteel in een Škoda-model beschikbaar is, evenals Top Area View 360 graden - met transparante 3D-weergave van de carrosserie - en Intelligent Park Assist. Tien airbags, waaronder een middenairbag en zijairbags achter, zijn standaard.

Connectiviteit

Het belangrijkste bedieningscentrum van de gloednieuwe Peaq is het nieuwste infotainmentsysteem, gebouwd op het Android-platform en uitgerust met een verticaal gemonteerd 13,6 inch display, het eerste in zijn soort in een Škoda-model. Ook maakt het premium audiosysteem van Sonos met 16 speakers zijn debuut. De 25W draadloze laadfunctie voor twee smartphones is bovendien verbeterd met verlichting en geïntegreerde magneten om een optimale positionering te garanderen.

Sportline

De Sportline-variant is vanaf de lancering verkrijgbaar en valt op door hoogglanszwarte accenten en signatuur aan de buitenkant. Het is de enige versie die als optie een tweekleurige lak met een zwart dak biedt. De topuitvoering is standaard uitgerust met LED-matrixkoplampen en de verlichte Light Band aan de voorkant. Het interieur van de Peaq Sportline is volledig in het zwart uitgevoerd, met sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een driespaaks sportstuur met een Sportline-logo. De Sportline kan worden gecombineerd met alle aandrijflijnvarianten.