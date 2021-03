Skoda kijkt terug op 30 jaar Volkswagen Groep

28 maart 2021 | Voor Skoda is 28 maart 1991 een memorabele dag: het is dan precies dertig jaar geleden dat 'Skoda, automobilová akciová spoleÄnost' een contract tekende dat de onderneming verbond aan de Volkswagen Groep. Sindsdien heeft de autofabrikant uit Mladá Boleslav zich ontwikkeld van een regionale marktleider tot een dynamisch groeiende wereldspeler die actief is in meer dan honderd markten wereldwijd. Skoda levert momenteel tien modelseries en bouwde in 2020 voor het zevende jaar op rij meer dan een miljoen auto's.

In de dertig jaar onder de paraplu van de Volkswagen Groep heeft Skoda zijn personeelsbestand uitgebreid van 17.000 werknemers in 1991 tot ongeveer 42.000 medewerkers wereldwijd anno 2021. De onderneming produceert momenteel tien modelseries en levert deze aan klanten in meer dan honderd markten. De dynamische ontwikkeling van Skoda is ook terug te vinden in de wereldwijde afzet: terwijl de fabrikant in 1991 nog maar 172.000 voertuigen produceerde, is het aantal sindsdien verzesvoudigd. In 2020 leverde Skoda wereldwijd voor het zevende jaar op rij meer dan een miljoen auto's. Naast de drie oorspronkelijke Tsjechische productievestigingen produceert het merk nu ook in China, Rusland, Slowakije en India, voornamelijk via dochterondernemingen van de Groep, en in Oekraïne in samenwerking met een lokale partner.

"Met vastberadenheid, een vooruitziende blik en moed hebben de mensen toen de juiste koers uitgezet voor de indrukwekkende ontwikkeling van Skoda," verklaart Thomas Schäfer, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Skoda. "Tegenwoordig is de onderneming goed voor 5% van het bruto binnenlands product van Tsjechië en 9% van de export. De Volkswagen Groep heeft de afzonderlijke merken de verantwoordelijkheid gegeven voor bepaalde regio's in de wereld. Skodais verantwoordelijk voor de groeiregio's van India, Rusland en Noord-Afrika en voor de ontwikkeling van de volgende generatie Skoda SUPERB en Volkswagen Passat. Met ons NEXT LEVEL Skoda-programma voor de toekomst zetten we nieuwe stappen om onze onderneming met succes door het nieuwe decennium te leiden. We concentreren ons daarbij op drie prioriteiten: ons modellengamma uitbreiden naar instapsegmenten, nieuwe markten aanboren voor verdere groei in het volumesegment en een focus op diversiteit en duurzaamheid in elk aspect van ons werk."

De eerste contacten tussen Skoda en de Volkswagen Groep dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De informele samenwerking tussen de twee bedrijven werd voortgezet met de lancering van de nieuwe Skoda FAVORIT. Skoda hadde voorwielaangedreven hatchback volledig in eigen beheer ontworpen, wat een noviteit was in het toenmalige Oostblok. Auto's werden toen vrijwel uitsluitend onder licentie van West-Europese autofabrikanten geproduceerd. In Wolfsburg testte Volkswagen een prototype dat klaar was voor serieproductie. Overwogen werd het model uit te rusten met Volkswagen-motoren en aangepaste remmen en een aantal andere gemodificeerde componenten. Deze plannen werden echter om financiële redenen gecanceld.

Niettemin leidden de positieve indrukken van de Skoda FAVORIT en de prettige contacten tussen Wolfsburg en Mladá Boleslav na de val van het communistische regime in november 1989 tot positieve gesprekken over de mogelijkheid totsamenwerking. De uitgangssituatie was duidelijk: zonder een sterke strategische partner zou Skoda geen enkele kans hebben om een wereldspeler te worden. De jaarlijkse productiecapaciteit bedroeg toen amper 200.000 auto's en hetportfolio bestond uit verouderde modellen met de motor achterin, naast een enkele eigentijdse modelfamilie: de FAVORIT, inclusief de FORMAN stationwagonvariant. De toekomst van het merk lag in de privatisering van het bedrijf dat tot dat moment een staatsonderneming was.

Op 28 maart 1991 ondertekenden de Tsjechische minister van Industrie en Carl Hahn, de toenmalige bestuursvoorzitter van de Volkswagen Groep, de basisovereenkomst voor de oprichting van een joint venture. De Volkswagen Groep ontving in april 1991 31% van de aandelen in Skoda voor een bedrag van 620 miljoen Duitse Marken. Vervolgens vergrootte de nieuwe aandeelhouder geleidelijk zijn belang, totdat de Volkswagen Groep in mei 2000 alle aandelen van Skoda in handen had. De basis voor de dynamische ontwikkeling van Skoda in de volgende drie decennia was een uitgebreid investeringsprogramma. Honderden miljarden Tsjechische kronen werden uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van productiecapaciteiten.

Onder de paraplu van de Volkswagen Groep breidde Skoda aanvankelijk het FAVORIT / FORMAN-modellengamma uit met de lichte bedrijfswagen PICK-UP. In 1994 presenteerde Skoda de FELICIA, de opvolger van de FAVORIT. Bij dit model vonden toen innovatieve functies als ABS, airbags, airconditioning, stuurbekrachtiging en de 1.6 MPI- en 1.9 D-motoren van de Groep hun weg naar het Skoda-portfolio. Het eerste model dat Skoda binnen de groep ontwikkelde, debuteerde in september 1996: de OCTAVIA op basis van het A4-platform. Het compacte model was het begin van een succesvol nieuw hoofdstuk voor Skoda. De OCTAVIA groeide al snel uit tot de bestseller van het merk. De nieuwe kleine FABIA verving in de herfst van 1999 de FELICIA-modelserie. Sindsdien behoren zowel de OCTAVIA als de FABIA tot de meest populaire modelseries van Skoda. De vierde generatie van de OCTAVIA wint wereldwijd klanten; de eveneens vierde generatie FABIA staat in de coulissen te trappelen.

Skoda blies in 2001 de modelnaam SUPERB nieuw leven in met zijn nieuwe vlaggenschip. De huidige derde generatie loopt ook van de band als SUPERB iV met plug-in hybride aandrijving. In september 2016 startte Skoda een SUV-offensief met de komst van de grote KODIAQ, waarmee het merk een nieuw, groeiend autosegment betrad. Tegenwoordig omvat het SUV-gamma naast de KODIAQ ook de modelseries KAROQ en KAMIQ, en de volledig elektrische ENYAQ iV. Ook vierde deSkoda KUSHAQ, exclusief ontwikkeld voor de Indiase markt, onlangs zijn wereldpremière.

