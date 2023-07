Skoda toont schets vernieuwde Scala en Kamiq

De verjongingskuur van de Skoda Scala en de Kamiq komt vier jaar nadat de hatchback en de SUV werden geïntroduceerd. Zowel de Scala als de Kamiq heeft een gewijzigd front met nieuwe koplampen en een strakkere grille. Ook de achterzijde van de twee modellen is herkenbaar nieuw, onder meer dankzij de uitgeschreven modelnaam in de nieuwe huisstijl van Skoda. Bij dat alles zijn de nieuwe lichtmetalen velgen echte blikvangers.

De vernieuwde Scala dankt zijn extra dynamische uitstraling vooral aan de slankere koplampen, die nu doorlopen tot aan de grille. Ook de grote luchtinlaten, die worden opgesplitst door middel van een vleugelvorm in carrosseriekleur, springen in het oog. Dit sportieve ontwerp komt aan de achterzijde terug in de diffuser met crystalline-elementen aan weerszijden. De achterlichten ogen door hun nieuwe grafische design verfijnder.

Dankzij de facelift oogt de Kamiq krachtiger dan voorheen. Het bovenste gedeelte van de kenmerkende gesplitste koplampen is slanker én scherper getekend. De grille is gegroeid en staat meer rechtop. Ook de dubbele spijlen ervan dragen bij aan de robuuste uitstraling. Het in carrosseriekleur uitgevoerde vlakke deel tussen de grille en de onderste luchtinlaten accentueert de breedte van de auto. De zilverkleurige elementen in het onderste deel van de bumper fungeren als bodembescherming.

Aan de achterzijde valt de nieuwe diffuser op. Het bovenste gedeelte ervan is uitgevoerd in zwart en in de onderzijde zijn stoere zilverkleurige elementen geïntegreerd. De achterlichten hebben een nu meer uitgesproken L-vorm. De opvallende L-signatuur is zelfs terug te vinden in de reflectors van de lichtunits.