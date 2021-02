Skoda kondigt nieuwe Fabia aan

11 februari 2021 | Skoda kondigt de vierde generatie van de FABIA aan. In een silhouet-beeld hint de daklijn naar de nieuwe proporties van het compacte model, dat voor het eerst op de modulaire MQB-A0 basis van de Volkswagen Groep staat. Dit platform vergroot de binnenruimte en ondersteunt het gebruik van de modernste rijassistentiesystemen en connectiviteitsfuncties. Bovendien vertrouwt de aandrijflijn op de nieuwste generatie benzinemotoren van de Groep. De wereldpremière van de nieuwe Skoda FABIA staat gepland voor het voorjaar van 2021.

Met de overstap naar het modulaire MQB-A0 platform is de Skoda FABIA in alle dimensies groter dan zijn voorganger. Zo is de bagageruimte met 50 liter gegroeid. Dankzij een stijvere carrosseriestructuur zet de nieuwe FABIA naar verwachting ook een belangrijke stap voorwaarts op het gebied van passieve veiligheid en belooft hij keuze uit tal van moderne rijassistentiesystemen die voorheen uitsluitend beschikbaar waren in hogere klassen.

Skoda voorziet de vierde generatie FABIA van conventionele benzinemotoren. Ze maken alle deel uit van de EVO-motorengeneratie van de Volkswagen Groep en combineren een relatief hoog rendement met ditto emissies. De nieuwe Skoda FABIA wordt altijd geleverd in combinatie met voorwielaandrijving, met keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak of een 7-traps DSG-automaat met dubbele koppeling.

