Productierecord voor Skoda in Kvasiny 2019

17 februari 2020 | Met meer dan 320.000 nieuwe auto's in 2019 heeft de Skoda-fabriek in Kvasiny een nieuw productierecord gevestigd. In de productiefaciliteit wordt sinds afgelopen september ook de nieuwe SUPERB iV geproduceerd. Van Skoda's allereerste plug-in hybridemodel zijn inmiddels al meer dan 2.000 exemplaren van de productielijn gerold.

Skoda heeft de fabriek in Kvasiny de afgelopen jaren gemoderniseerd om de capaciteit en het productievolume te maximaliseren. Vandaag-de-dag behoort de productielocatie tot de modernste fabrieken binnen de wereldwijde auto-industrie.

De Skoda-fabriek in Kvasiny, waar momenteel de SUPERB, SUPERB iV, KODIAQ en KAROQ worden gebouwd, kende in 2019 vele hoogtepunten. Vorig jaar maart rolde bijvoorbeeld het 500.000ste exemplaar van de derde-generatie SUPERB er van de band. In april introduceerde Skoda 'dProduction'; een papierloos en digitaal multimediasysteem dat medewerkers begeleidt tijdens de individuele productiestappen en de bijbehorende documentatie en kwaliteitscontrole. Dankzij dit project ontving de fabriek in Kvasiny de speciale 'Smart Digital Application' award tijdens het 14e Automotive Lean Production Congress.

Afgelopen juli startte in Kvasiny de productie van het topmodel van Skoda, de nieuwe SUPERB. In september verliet de allereerste SUPERB iV plug-in-hybride de productielijn, een mijlpaal voor zowel de fabriek als voor Skoda zelf. Het Tsjechische merk investeerde zo'n 12 miljoen euro om de productielijn voor te bereiden op de assemblage van het allereerste hybridemodel in de historie. De Skoda SUPERB iV wordt uitsluitend in Kvasiny gebouwd, op dezelfde lijn als de overige SUPERB-varianten met conventionele aandrijving. Tot dusver rolden al meer dan 2.000 exemplaren van de geëlektrificeerde SUPERB de fabriekspoort uit.

