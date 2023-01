Skoda biedt maand-abonnement

Het flexibele van het maandabonnement start met de mogelijkheid om te kiezen voor een Skoda FABIA, SCALA of KAMIQ in de uitvoeringen Active of Ambition. Bij het abonnement zijn alle vaste kosten - zoals wegenbelasting, verzekering, onderhoud en pechhulp - plus 1.000 kilometers per maand inbegrepen. Alleen brandstof komt er nog bij.

Het flexibele maandabonnement wordt, zonder dat daar een BKR-registratie nodig is, afgesloten en loopt door totdat er wordt opgezegd, met een opzegtermijn van één maand. Een Skoda met flexibel maandabonnement is er vanaf € 419.

Private lease

Uiteraard zijn er ook oplossingen voor iedereen die gedurende langere tijd voor een all-in maandbedrag Skoda wil rijden. Zo is er een online private-lease-mogelijkheid vanaf 24 maanden. De volgende stap in private lease is een contract voor een periode 48 maanden. Dit contract is tussentijds opzegbaar bij bepaalde persoonlijke omstandigheden.