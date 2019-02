Skoda toont schets VISION iV

12 februari 2019 | Met het studiemodel VISION iV zet Skoda op de autosalon van Genève (7 t/m 17 maart 2019) de volgende stap naar elektrische mobiliteit. Skoda toont nu al twee ontwerpschetsen van voertuigen die voor het eerst op basis van de Modular Electric Drive Kit (MEB) worden gebouwd. De crossover-coupé met vier portieren biedt fascinerende, sportieve lijnen.

De Skoda VISION iV combineert een gespierd carrosseriedesign, 22 inch wielen en krachtig gevormde spatschermen met een vloeiende daklijn die sterk aan een coupé doet denken. Een karakteristiek lijnenspel verbindt de voor- en achterzijde en benadrukt de cleane oppervlakken van de portieren waar de handgrepen ogenschijnlijk ontbreken. In plaats van klassieke buitenspiegels gebruikt Skoda camera's, waarvan de behuizingen visueel op haaienvinnen lijken.

De neus is een herinterpretatie van de typische, brede Skoda-grille met zijn verticale ribben en scherpe lijnen. Bijzonder opvallend zijn een horizontale lichtbalk in het bovenste deel van de grille en de opvallende grote luchtinlaten die het sportieve uiterlijk van de crossover-coupé benadrukken. De stoere achterzijde is voorzien van aerodynamische spoilerranden en hoekige LED-achterlichten. Het zijn doorontwikkelingen van de typische C-vorm die Skoda gebruikt en die samen met een lichtbalk boven de diffuser de breedte van de auto benadrukken. Het opvallende Skoda-embleem is een andere blikvanger aan de achterzijde van het studiemodel VISION iV. De afzonderlijke letters 'Skoda' worden bij het studiemodel rood verlicht.

Het jaar 2019 markeert het begin van het elektirsche tijdperk voor Skoda. 124 jaar nadat het Tsjechische bedrijf werd opgericht, lanceerde de autoconstructeur de SUPERB PHEV met plug-in hybride aandrijving en de E-CITIGO, een 100 procent elektrisch voertuig. In 2020 volgen de eerste in serie gebouwde voertuigen op basis van het MEB-platform. De komende vier jaar gaat Skoda ongeveer twee miljard euro investeren in alternatieve aandrijfsystemen en nieuwe mobiliteitsdiensten. Tot het einde van 2022 wil Skoda meer dan tien geëlektrificeerde modellen presenteren.