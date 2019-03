Skoda onthult VISION iV

4 maart 2019 | Met de 100% elektrisch aangedreven VISION iV blikt Skoda vooruit op zijn elektrische toekomst. De VISION iV is een sportief gelijnde vierdeurs Crossover-Coupé die veel ruimte biedt. Hij is gebaseerd op het MEB-platform van de Volkswagen Group. Voor maximaal rijplezier beschikt hij over twee elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 225 kW / 306 pk en vierwielaandrijving.

De VISION iV is 4,67 m lang, 1,93 m breed, 1,61 m hoog en heeft een wielbasis van 2,77 m. Bepalende factoren voor de vormgeving zijn de coupé-achtige, aflopende daklijn, de uitgesproken wielkasten en 22-inch lichtmetalen velgen. De deuren openen automatisch bij aanraking, de tegengesteld openende achterdeuren zelfs elektrisch. In plaats van traditionele buitenspiegels heeft de VISION iV camera's. Ook de nieuw ontworpen Skoda-grille en pijlvormige LED-Matrix koplampunits springen in het oog. De blikvangers achter zijn de LED-achterlichtunits, de doorlopende lichtband en de diffuser. De elektrisch bedienbare achterklep biedt toegang tot een bagageruimte met een inhoud van 550 liter.

Als het gaat om binnenruimte is de VISION iV een voorbeeld voor toekomstige, elektrisch aangedreven Skoda's. Door het ontbreken van een klassieke middentunnel hebben de designers een compleet nieuw, zeer ruimtelijk interieurconcept ontwerpen. Zo heeft hij een middenconsole die uit twee lagen bestaat. Onderin is volop bergruimte en in de bovenste 'etage' bevinden zich diverse bedieningselementen. Daarnaast is er een speciaal vak waarin smartphones draadloos kunnen worden opgeladen. De vorm van het eveneens uit twee lagen bestaande dashboard is geïnspireerd door het front van de VISION iV. Een groot centraal touchscreen lijkt hier te zweven. Voor het scherm bevindt een comfortabele uitsparing voor de 'bedieningshand'. Diverse bekledingsmaterialen zijn gemaakt van vezels die milieuvriendelijk worden geproduceerd.

In het interieur valt het nieuwe tweespaaks stuur direct op. In plaats van het merklogo staat het woord Skoda hierop uitgeschreven. Via het stuur zijn veel functies eenvoudig te bedienen. Hier is bijvoorbeeld het rijprofiel te selecteren. De lichte stoelen zijn draaibaar uitgevoerd en dragen zo bij aan het ruimtelijke gevoel in het interieur. Ze zijn gedeeltelijk bekleed met de kunstmatige suèdesoort Dinamica®. Dit materiaal wordt gemaakt van gerecyclede materialen afkomstig uit bijvoorbeeld PET-flessen en T-Shirts.

De VISION iV maakt gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Group, dat is ontwikkeld voor elektrische aandrijving. Het studiemodel beschikt over een elektromotor op de voor- en achteras en is daarmee vierwielaangedreven. Het systeemvermogen bedraagt 225 kW/306 pk. De acceleratie van 0-100 km/u neemt 5,9 s in beslag en van 80-120 km/u duurt nog geen 4 seconden. De topsnelheid is begrensd op 180 km/u. Volgens de nieuwe, realistische WLTP-cyclus bedraagt de actieradius met volledig geladen batterijen maximaal 500 km. Het vloeistofgekoelde lithium-ion batterijpakket is ruimtebesparend en veilig ondergebracht in de wagenvloer. Het heeft een capaciteit van 83 kWh en is in 30 minuten tot 80% op te laden. Een slim systeem verdeelt de aandrijfkracht al naar gelang de omstandigheden optimaal over voor- en achterwielen. Optimale grip en stabiliteit zijn zo altijd gegarandeerd.

De VISION iV beschikt over vooruitstrevende systemen voor een hoog comfort- en veiligheidsniveau. Doordat de auto vergaand connected is,kan hij communiceren met andere verkeersdeelnemers, voertuigen en zelfs met de infrastructuur (bv verkeersinformatiecentrales). Zo is hij in staat om snel en precies op actuele situaties in te springen. Dat betekent ook dat de VISION iV onder bepaalde omstandigheden in staat is autonoom te rijden of zichzelf in te parkeren.

Moderne laserscanners, radarsensoren en een krachtige computer maken het mogelijk om de omgeving van de VISION iV in beeld te brengen en te analyseren. Daardoor werken systemen als de Traffic Jam Assist (fileassistent) snel en precies. De VISION iV is in staat tot level 3 autonoom rijden. Hij kan op de snelweg de besturing volledig overnemen. De intelligente aansturing zorgt ervoor dat uitwijkmanoeuvres, remmen en gasgeven volledig automatisch plaatsvinden. In gevaarlijke situaties wordt de bestuurder wel gevraagd om binnen een bepaalde tijd het stuur zelf weer vast te pakken.

De VISION iV heeft een infotainmentsysteem van de nieuwste generatie aan boord. Het biedt toegang tot vele mobiele online diensten van Skoda waaronder Infotainment Online en Care Connect. Het systeem is te bedienen via (natuurlijke) spraak en gebaren, maar desgewenst ook via de smartphone van de passagier. De smartphone is dan ook een geïntegreerd onderdeel van het bedienings- en infotainmentconcept. Zo is het mogelijk om hem als digitale sleutel te gebruiken. Hiermee zijn de deuren te openen en te sluiten en kan de VISION iV worden gestart.

Direct na de instap begroet de VISION iV de inzittenden met een welkom-logo op het zwevende centrale display. Dankzij de permanente 5G-verbinding kan de bestuurder gebruik maken van vele online diensten. Infotainment Online biedt bijvoorbeeld real time weer- en verkeersinformatie en het wijst de weg naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats. Met Care Connect profiteert de bestuurder onder meer van proactieve service en kan hij de auto op afstand openen en sluiten via Remote Acces, een functie van de Skoda Connect app en het Skoda Connect Webportal. Een vemoeidheidsherkenningssysteem houdt de alertheid van de bestuurder continu in de gaten. Het is zelfs mogelijk om de hartfrequentie van de bestuurder te monitoren - bij een noodgeval kan de VISION iV automatisch tot stilstand afremmen. Uiteraard is de concept car ook uitgevoerd met een hoogwaardig sound system.

In 2019 start voor Skoda het tijdperk van elektrische aandrijving, een nieuwe mijlpaal in de 124-jarige historie van het merk. De eerste geëlektrificeerde modellen zijn de SUPERB plug-in hybride en de 100% elektrische CITIGO. In 2020 presenteert Skoda zijn eerste elektrisch aangedreven model op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Group. In de komende vier jaar investeert Skoda circa 2 miljard euro in alternatieve aandrijflijnen en nieuwe mobiliteitsdiensten. In de periode tot en met 2022 komen er in totaal tien geëlektrificeerde Skoda-modellen op de markt. Daarbij stelt het merk duidelijke prioriteiten: de elektrisch aangedreven modellen moeten veel rijplezier en een aantrekkelijk design bieden en daarbij de nieuwste connected mogelijkheden en infotainment- en assistentiesystemen aan boord hebben.