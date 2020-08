Skoda viert 125 jarig bestaan met konvooi

4 augustus 2020 | Skoda viert het 125 jarige bestaan met een konvooi van 12 van de belangrijkste modellen. De selectie bestaat onder meer uit de L&K Voiturette A, de eerste auto van het merk uit 1905, en de gecamoufleerde Skoda ENYAQ iV. De nieuwe elektrische SUV wordt later dit jaar officieel gepresenteerd en luidt het begin in van een nieuw tijdperk voor Skoda.

Elk van de twaalf mijlpalen van het konvooi heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de ontwikkelingsgeschiedenis van Skoda. De line-up bestaat uit de L&K Voiturette A, gebouwd tussen 1905 en 1907, de eerste generatie Skoda SUPERB (1934 tot 1949) en de Skoda POPULAR MONTE CARLO (1936 tot 1939), evenals een Skoda FELICIA cabriolet (1959 tot 1964), een Skoda 1000 MB (1964 tot 1969), een Skoda TREKKA (1966 tot 1972) en een Skoda 110 R Coupé (1970 tot 1980). De periode van midden jaren tachtig tot heden wordt vertegenwoordigd door de FAVORIT (1987 tot 1994), de eerste generatie van de moderne OCTAVIA (1996 tot 2010), een Skoda YETI (2009 tot 2017), de Skoda SCALA geproduceerd sinds 2018 en een gecamoufleerde Skoda ENYAQ iV, die binnenkort zijn debuut zal beleven.

De basis voor het succesverhaal van Skoda AUTO werd in 1905 gelegd door de grondleggers Laurin en Klement. De L&K Voiturette A was de eerste auto van het bedrijf, dat tien eerder werd opgericht en zich richtte op de productie van fietsen en motorfietsen. De hoogtepunten uit de jaren dertig waren onder meer de indrukwekkende Skoda SUPERB, het vlaggenschip van het merk in die tijd, en de Skoda POPULAR MONTE CARLO, die uitstekende rijeigenschappen had dankzij zijn transaxle-ontwerp met transmissie op de achteras. Net als de POPULAR MONTE CARLO is ook de Skoda FELICIA uit 1959 een designicoon. Skoda heeft zichzelf destijds visueel opnieuw uitgevonden met de cabriolet, met een design dat destijds vernieuwend was.

Het konvooi bevat ook drie modellen uit de jaren '60. In 1964 introduceerde Skoda de revolutionaire 1000 MB met een zelfdragende carrosserie en motor achterin. Het motorblok is geproduceerd met behulp van een gepatenteerd aluminium spuitgietproces. Het aandrijfconcept met achterin geplaatste motor en achterwielaandrijving werd ook toegepast in de Skoda 110 R uit 1970. De Skoda 130 RS, die succesvol was in rally's en op circuits, staat aan de basis van de sportieve RS-modellen van vandaag. Gebaseerd op de originele OCTAVIA, is de TREKKA een vroege voorloper van de SUV's van nu.

Een andere mijlpaal in de historie van het merk is de Skoda FAVORIT. In 1987 lanceerde Skoda het voorwielaangedreven compacte model dat is ontworpen door Bertone en dat niet alleen als hatchback, maar ook als COMBI- en PICKUP werd aangeboden. De OCTAVIA uit 1996 was de eerste Skoda die volledig onder de paraplu van de Volkswagen Group is ontwikkeld. Zijn ruimtelijkheid en prijs-prestatieverhouding zijn al geruime tijd een integraal onderdeel van de merkidentiteit van Skoda.

De Skoda YETI markeerde in 2009 de succesvolle intrede van het merk in het SUV-segment. De SUV-familie van het merk bestaat inmiddels uit de KAMIQ, KAROQ, en KODIAQ en wordt binnenkort aangevuld door de elektrische ENYAQ iV. De YETI zit vol innovatieve Simply Clever-features, zoals de individueel verstelbare VarioFlex-stoelen. De SCALA was in 2018 de eerste Skoda met het nieuwe, meer emotionele design. Tegelijkertijd maakte de fabrikant een sprong voorwaarts op het gebied van connectiviteit; de SCALA is de eerste Skoda die altijd online is.

Net zoals de andere elf mijlpalen, moet ook de nieuwe Skoda ENYAQ iV de komende jaren een grote impact hebben. De elektrische SUV vertegenwoordigt de essentie van alle merkwaarden van het merk; verrassend, praktisch en simply clever. De ENYAQ iV is het resultaat van 125 jaar ontwikkelingservaring, creativiteit en passie en leidt het merk naar een duurzame en elektrische toekomst. De wereldpremière vindt plaats in de tweede helft van 2020 en de marktintroductie is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021.

