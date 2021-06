Skoda levert ENYAQ iV CO2-neutraal af

4 juni 2021 | De Skoda ENYAQ iV produceert niet alleen nul lokale emissies op de weg; Skoda levert de nieuwe elektrische SUV tevens af aan klanten met een CO2-neutrale balans. De Tsjechische autofabrikant documenteert alle CO2-emissies tijdens het productieproces volgens de ISO-normen en vermindert het vrijkomen van koolstofdioxide tijdens de productie effectief door een breed scala aan maatregelen. Skoda compenseert alle onvermijdelijke CO2-emissies tijdens de productie via gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten, zoals de bouw van een windmolenpark in India. Dit betekent dat bestuurders van de ENYAQ iV kunnen genieten van 100 procent groene mobiliteit als ze de SUV uitsluitend opladen met elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Elektrische modellen zoals de Skoda ENYAQ iV zijn tijdens het gebruik lokaal emissievrij en zelfs volledig emissievrij wanneer ze worden aangedreven door groene stroom. Hun ecologische voetafdruk omvat echter ook de CO2-emissiesdie vrijkomen tijdens de productie. Dankzij diverse maatregelen kan Skoda de ENYAQ iV aan klanten leveren met een CO2-neutrale balans.

De Tsjechische fabrikant is naar eigen zeggen voortdurend bezig met het optimaliseren van de operaties en productieprocessen in zijn fabrieken. De onderdelenfabriek in Vrchlabí werd eind 2020 Skoda's eerste CO2-neutrale productielocatie. De ENYAQiV wordt gebouwd in Skoda's hoofdfabriek in Mladá Boleslav, waar de autofabrikant het grootste fotovoltaïsche daksysteem van Tsjechië installeert in samenwerking met energiedienstverlener ÄŒEZ. Alle energie die nodig is voor de productie in de Tsjechische fabrieken van Skoda AUTO is tegen het einde van dit decennium afkomstig van CO2-neutrale bronnen. De door Skoda ontwikkelde OPTIKON-app laat in detail zien hoe slimme ideeën ook uitstoot kunnen besparen. Met behulp van kunstmatige intelligentie zorgt hij voor een optimaal gebruik van de ruimte in transportcontainers. Daardoor werden alleen al in de eerste helft van 2020 meer dan 150 zendingen en dus 80 ton CO2 bespaard.

Naast het optimaliseren van de eigen productieprocessen monitort Skoda ook de CO2-uitstoot van zijn leveranciers en partners. De onderneming zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen, tijdens het gehele productieproces en in de logistiek, proportioneel wordt vermeden of verminderd, onder andere door groene stroom te gebruiken. Zo garandeert leverancier LG het gebruik van groene stroom voor de productie van de tractie-accu's voor de ENYAQiV. Ook andere partners hebben voor milieuvriendelijke productieprocessen gezorgd. De resterende CO2-uitstoot is berekend op basis van de specifieke levenscyclusanalyse van de ENYAQ iV. Deze balans is gecertificeerd door TÜV NORD CERT, dat ook de latere emissies controleert. TÜV NORD CERT geeft certificaten af die de correcte registratie van alle CO2-emissies gedurende de levenscyclus bevestigen, evenals de classificatie van de ENYAQ iV als een netto CO2-neutraal product op het moment dat het model aan klanten wordt geleverd.

Bij de CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus wordt ook rekening gehouden met de recycling van de ENYAQ iV. Na gebruik in voertuigen krijgen de aandrijfaccu's een tweede leven in Skoda iV energieopslagsystemen. Deze maatregel verlengt de nuttige levensduur van de accu's en verbetert zo hun ecologische voetafdruk. Ze worden uiteindelijk gerecycled en de grondstoffen worden opnieuw gebruikt. Ook de CO2-uitstoot als gevolg van de recycling van een auto wordt meegerekend; een hoog recyclingpercentage en het uitgebreide gebruik van reeds gerecyclede of recyclebare materialen helpen de uitstoot verder te verlagen.

Een deel van de CO2-uitstoot die ontstaat tijdens de productie (toeleveranciers en fabricage) van een Skoda ENYAQ iV kan nog niet worden vermeden. Skoda AUTO compenseert dit door de aankoop van gecertificeerde carbon credits. Hierbij worden gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten ondersteund, zoals de bouw van een groot windmolenpark in India. Het park in Tamil Nadu in het zuiden van het land zal bestaan uit 100 windturbines. Met een totale capaciteit van 200 MW gaat het park schone energie leveren aan 600.000 huishoudens.

Skoda prijst ENYAQ iV SPORTLINE

3 mei 2021

ENYAQ iV nu bij de Skoda-dealer

19 april 2021

5 EuroNCAP sterren voor Skoda Enyaq iV

14 april 2021

Skoda ENYAQ iV wint Red Dot Award

12 april 2021