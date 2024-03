Nieuwe Skoda Superb Combi start als First Edition

De eerste nieuwe Skoda Superb Combi die naar Nederland komt is de luxe First Edition. Standaard op dit model zijn onder meer LED-koplampen, 17 inch lichtmetalen velgen, Virtual Pedal, automatische airconditioning met 3 klimaatzones, Kessy Advanced (keyless entry & start met walk away locking-functie), het grote (13 inch) infotainmentdisplay en wireless smartlink, waarmee smartphones (Apple en Android) draadloos zijn te koppelen. Parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en de adaptieve cruise control dragen standaard bij aan ontspannen, veilig en comfortabel rijden.

De nieuwe Skoda Superb Combi heeft standaard een digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit) met een 10 inch display en een centraal geplaatst infotainmentdisplay. In de nieuwe Superb debuteren smart dials. Deze draai-/drukknoppen met een geïntegreerd kleurendisplay zijn zelf te configureren, bijvoorbeeld om het geluidsvolume en de airconditioning in te stellen.

De Superb Combi 1st Edition wordt aangedreven door een 110 kW/150 pk sterke 1.5 TSI-motor met mild-hybridetechnologie (MHEV) en cilinderuitschakeling. Energie die bij het afremmen wordt teruggewonnen, gaat naar een lithium-ion batterij en is te gebruiken voor een powerboost bij het accelereren. Ook maakt deze technologie uitrollen met uitgeschakelde motor mogelijk.

De nieuwe Superb Combi 1.5 TSI MHEV First Edition is nu online samen te stellen in de configurator op skoda.nl. Voor een vanafprijs van € 44.990 is hij per direct te bestellen. Vanaf 5 april 2024 staat de Superb Combi bij de Nederlandse Skoda-dealers.