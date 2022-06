Skoda-fabrieken openen deuren weer voor publiek

"We zijn blij dat we onze fabrieksbezoeken na meer dan twee jaar eindelijk weer kunnen aanbieden," aldus Andrea Frydlová, hoofd van het Skoda Museum. "Een bezoek is zeker de moeite waard, want onze fabrieken zijn in die periode erg veranderd. In Mladá Boleslav bijvoorbeeld zijn we sindsdien gestart met de productie van de volledig elektrische ENYAQ iV-familie en de MEB-batterijsystemen, terwijl we in Kvasiny door zijn gegaan met het verder moderniseren van de productiefaciliteiten. Ondertussen werd de fabriek in Vrchlabí eind 2020 de eerste CO2-neutrale productielocatie van Skoda AUTO."

De rondleidingen zijn bedoeld voor liefhebbers van technologie, maar ook voor schoolklassen en gezinnen met kinderen van tien jaar en ouder. De ENYAQ iV-familie, de eerste volledig elektrische productiemodellen van Skoda op het MEB-platform van de Volkswagen Groep, rollen nu van dezelfde productielijn in Mladá Boleslav als Skoda's met een verbrandingsmotor. Bovendien is daar recent de productie van batterijsystemen voor MEB-modellen van verschillende merken van de Volkswagen Groep gestart. Daarmee is Mladá Boleslav de enige locatie in Europa buiten Duitsland waar deze batterijsystemen worden vervaardigd.

Om een rondleiding door de fabriek van Mladá Boleslav te maken, zijn stevige schoenen zonder hoge hakken een pré, evenals een eigen auto met een vrije stoel voor de gids. Het Skoda Museum kan op afspraak desgewenst een minibus voor groepen van maximaal zeven personen reserveren. Voor elk van de drie productielocaties kunnen op deze website vooraf rondleidingen worden geboekt.

De toegangsprijs voor een fabrieksbezoek bedraagt 180 CZK (ca. € 7,30); een toer in andere talen kost CZK 260 (ca. € 10,50). Fabrieksbezoeken in Kvasiny en Vrchlabí zijn gratis. De rondleidingen, die ongeveer twee uur duren, worden vaak begeleid door oud-medewerkers van Skoda.