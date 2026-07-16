Skoda bouwt miljoenste Karoq

De Karoq was bij de lancering Skoda's derde SUV en groeide snel uit tot een van de meest gevraagde modellen. Wereldwijd biedt Skoda veertien modelseries, waarvan negen SUV's; binnen dat aanbod is de Karoq het derde populairste SUV-model. Na de update, vier jaar na introductie, blijft de Karoq succesvol met een veelzijdig interieur, uitgebreide standaarduitrusting en conventionele aandrijflijnen. De volgende generatie is in ontwikkeling en wordt rond de jaarwisseling 2027/2028 gepresenteerd.

Skoda bouwt de Karoq in de fabriek in Kvasiny, waar ook de Octavia en Kodiaq worden geproduceerd. De locatie heeft een jaarlijkse capaciteit van meer dan 300.000 voertuigen en vestigde in 2025 een nieuw record met 301.500 geproduceerde Skoda's, na uitbreiding van de Kodiaq-productie en toevoeging van de Octavia aan het programma. De Octavia Combi wordt er sinds mei 2026 eveneens gebouwd. Sinds de start van de productie in 2017 is de Skoda Karoq een vaste waarde in het portfolio geworden en een bijzonder belangrijk model voor de fabriek in Kvasiny. De grens van één miljoen voertuigen onderstreept dit. De fabriek in Kvasiny wordt continu gemoderniseerd om flexibiliteit en efficiëntie te vergroten; dit jaar krijgt de spuiterij een aanpassing voor hogere kwaliteitsstandaarden en het gebruik van geavanceerdere lakmaterialen.