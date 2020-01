Skoda bestaat 125 jaar

17 januari 2020 | Skoda Auto viert dit jaar feest! In 2020 is het 125 jaar geleden dat de onderneming werd opgericht, en 115 jaar sinds het bedrijf met de productie van auto's begon. Daarnaast vieren ook diverse historisch belangrijke Skoda-modellen dit jaar opvallende jubilea.

"Skoda Auto is één van de vijf oudste autofabrikanten wereldwijd die vandaag-de-dag nog volop actief zijn," verklaart Skoda Auto CEO Bernhard Maier. "Het lef en de vindingrijkheid van de twee oprichters van Skoda, Václav Laurin en Václav Klement, vormen de basis voor dit unieke succesverhaal. Tegelijkertijd zijn het de kernwaarden die voor onze onderneming als leidraad dienen op weg naar een veelbelovende toekomst. 'Strategy 2025' stippelt voor ons die route uit, om Skoda Auto te transformeren van een autofabrikant in een 'Simply Clever-onderneming met de beste mobiliteitsoplossingen'."

Op weg naar de realisatie van die doelstelling blijft Skoda zich in 2020 focussen op e-mobility, met de onthulling van de VISION iV productieauto in de eerste helft van het jaar. Daarmee markeert het 125-jarig bestaan van de onderneming tevens het begin van een nieuw tijdperk: deze volledig elektrische SUV is namelijk de eerste auto van Skoda die is gebaseerd op het elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep. Als onderdeel van het aanhoudende productoffensief introduceert Skoda in de periode 2019 - eind 2022 dertig nieuwe modellen, waarvan er meer dan tien gedeeltelijk of geheel elektrisch zullen zijn.

In december 1895 legden oprichters Václav Laurin en Václav Klement de fundering voor wat uitgroeide tot een internationaal succesvolle autofabrikant. De reparatie en productie van fietsen startte in de Boheemse plaats Mladá Boleslav. Het bedrijf dat zijn naam aan de twee oprichters ontleende, Laurin & Klement (L&K), leverde korte daarna al diverse twee- en driewielers in verschillende uitvoeringen, waarna in 1899 tevens de productie van motorfietsen volgde. De technologisch innovatieve modellen werden zeer populair, onder meer in Engeland, één van de grootste exportmarkten.

De eerste auto van Laurin & Klement, de Voiturette A, debuteerde in 1905. Hij ontpopte zich al snel als een kwalitatief hoogwaardige auto voor dagelijks gebruik met een uitstekende prijs-prestatieverhouding. L&K breidde zijn modelprogramma verder uit en leverde korte tijd later ook een high-performance sportwagen en bedrijfswagens. Honderdvijftien jaar later is de autoproducent vertegenwoordigd in meer dan honderd landen, met een jaarlijkse productie van 1,24 miljoen auto's voor klanten over de gehele wereld.

De basis voor de doorontwikkeling van dit succes was in 1925 de fusie tussen Laurin & Klement en de mechanische engineering groep Škoda, wat voor het benodigde expansiekapitaal zorgde. Sindsdien maakt de gevleugelde pijl deel uit van het merkembleem dat de auto's uit Mladá Boleslav siert.

Skoda Auto viert zijn 125-jarig bestaan in 2020 met tal van activiteiten, campagnes en events voor werknemers en liefhebbers van het merk. Historisch belangrijke modellen zullen bijvoorbeeld deelnemen aan rij-events in China, India en diverse andere landen. Een speciaal concert door het wereldberoemde Tsjechisch Filharmonisch orkest wordt één van de hoogtepunten in dit jubileumjaar. Bovendien lanceert Skoda onder de slogan 'Driving inventiveness since 1895' een omvangrijke marketing- en communicatiecampagne op alle sociale kanalen waarop het merk actief is, én op Skoda Storyboard, de website van het merk.

Tevens belicht Skoda dit jaar historische momenten, zoals wereldpremières of marktintroducties, van diverse modellen die een grote rol hebben gespeeld in het succes van Skoda. Zo presenteerde Skoda precies 85 jaar geleden, in 1935, bijvoorbeeld de fascinerende Skoda 935 Dynamic met zijn gestroomlijnde carrosserie. Of de eerste Skoda Octavia Combi, die zestig jaar geleden, in september 1960, debuteerde op de Internationale Engineering Fair in Brno. Nog zo'n voorbeeld: de elegante Skoda 110 R 2+2 coupé die in 1970 werd onthuld. Tevens is het in 2020 zeventig jaar geleden dat Skoda in 1950 met een fabrieksteam deelnam aan de 24 Uur van Le Mans in een Skoda Sport; één van de hoogtepunten in de lange autosporttraditie van Skoda.