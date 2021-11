Nieuwe Skoda Fabia nu bij de dealer

10 november 2021 | De nieuwe FABIA staat vanaf 10 november bij de Skoda-dealer. De vierde generatie van de compacte hatchback heeft alles in huis om het verhaal dat in 1999 startte een passend vervolg te geven. De laatste voorzieningen op het gebied van veiligheid en connectiviteit maken dit de slimste FABIA sinds de introductie van het eerste model. Een vlot, modern design en conventionele motoren ronden het plaatje af.

De vijfdeurs hatchback oogt strak en gestroomlijnd. De standaard LED-koplampen geven het design een extra moderne uitstraling. De FABIA maakt voor het eerst gebruik van het MQB A0-platform. In combinatie met een lengte die voor het eerst de grens van vier meter overschrijdt, is hij daarmee ruimer dan voorheen. De bagageruimte groeide met 50 liter tot in totaal 380 liter en is daarmee de grootste in dit segment. Met neergeklapte achterbank heeft de nieuwe FABIA een bagageruimte met een inhoud waarmee het prima reizen is: 1.190 liter.

De Fabia is er nu met Travel Assist, dat autonoom rijden op level 2 mogelijk maakt. Digitale Radio (DAB+), eCall+ en Radio Swing met 6,5 inch touchscreen zijn standaard. Vanaf de FABIA Ambition zijn ook smartlink smartphone-integratie (Apple CarPlay en Android Auto) en bluetooth-telefonie inbegrepen. De Virtual Cockpit, het digitale instrumentenpaneel is evenals draadloze smartphone-integratie standaard op de FABIA Business Edition, het topmodel van de reeks.

Voor de nieuwe FABIA zijn twee vermogensvarianten van de direct ingespoten 1.0 TSI Greentech turbobenzinemotor beschikbaar: een versie met 70 kW / 95 pk en handgeschakelde vijfversnellingsbak en een uitvoering met 81 kW / 110 pk in combinatie met de 7-traps DSG-automaat.

Daarnaast is er keuze uit de uitrustingsniveaus Active, Ambition en Business Edition. De FABIA Active met 1.0 TSI Greentech-motor (70 kW/95 pk) is er vanaf € 20.290. De Ambition-uitvoering is er vanaf € 21.890 en de luxe Business Edition vanaf € 23.190. De stap naar de FABIA 1.0 TSI Greentech (81 kW/110 pk) met automatische zeventraps DSG-transmissie vergt een meerprijs van € 2.500. Genoemde tarieven zijn prijzen voor levering vanaf 1 januari 2022. Elke nieuwe FABIA wordt standaard geleverd met vier jaar garantie.

