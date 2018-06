Skoda introduceert Clever Editions

15 juni 2018 | De Skoda Octavia Combi, Karoq en Superb (Hatchback en Combi) zijn er nu ook als extra compleet uitgevoerde en speciaal geprijsde Clever Editions. Dat betekent diverse extra's, waarbij het klantvoordeel op bijvoorbeeld de Superb Clever Edition-modellen kan oplopen tot ruim 7.000 euro.

Met de Octavia Combi Clever Edition introduceert Skoda een rijker uitgeruste en speciaal geprijsde variant voor met name de zakelijke rijder. Kenmerkend voor de Clever Edition-uitrusting zijn verder bijvoorbeeld zaken zoals Navigatie Amundsen met 8 inch kleuren touchscreen, voorstoelen met stoelverwarming en speciale half leder/half stof bekleding, extra donker getinte ramen achter (Sunset), een multifunctioneel 3-spaaks sportstuur, een MaxiDOT boordcomputer met kleurenscherm, LED-achterlichten en chroomomlijsting rond de ramen.

Het totale voordeel op de extra uitrusting van de Octavia Combi Clever Edition bedraagt € 2.200 euro, en € 2.900 in combinatie met de tijdelijke inruilpremie van € 700. De Skoda Octavia Combi Clever Edition met 1.6 TDI (85 kW/116 pk) dieselmotor is er bijvoorbeeld vanaf € 31.990 of € 224 bijtelling per maand. Een 7-traps DSG-automaat kent een meerprijs van € 1.290.

De Karoq Clever Edition is digitaal en connected dankzij Navigatie Amundsen met 8 inch kleuren touchscreen, Bluetooth telefoonvoorbereiding inclusief WLAN en Phonebox met draadloos opladen, DAB digitale radio en 1 jaar Skoda Connect - Infotainment Online, Smartlink+ en lifetime Mapcare. Ook andere uitvoeringsdetails zoals de Climatronic airconditioning, parkeersensoren voor en achter, regensensor en voice control stembediening zorgen voor comfort en gemak. En daarbij zijn ook 16-inch lichtmetalen velgen Castor, zilveren dakrailing en extra donker getinte ramen achter (Sunset) standaard. De uitvoering met DSG-transmissie heeft bovendien treeplanken opzij.

De Skoda Karoq Clever Edition is uitsluitend leverbaar met (85 kW/115 pk) 1.0 TSI benzinemotor. Met handgeschakelde versnellingsbak is hij er vanaf € 29.790 en met de automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling vanaf € 32.590.

Zowel de Skoda Superb Hatchback als Combi is er, zolang de voorraad strekt, als extra complete Clever Edition. Inbegrepen zijn bijvoorbeeld het Navigatiesysteem Amundsen met de eerder genoemde online mogelijkheden, parkeersensoren voor en achter, Bi-Xenon-verlichting, elektrische verstelbare bestuurdersstoel, 17-inch lichtmetalen velgen Stratos, een elektrisch bediende achterklep en een panoramisch schuif-/kanteldak.

De Superb Clever Edition is er met de 1.4 TSI Greentech benzinemotor (110 kW/150 pk) met cilinderuitschakeling of de 1.6 TDI Greentech diesel (88 kW/120 pk). De Superb Combi 1.6 TDI Greentech Clever Edition is er met keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of de zeventraps DSG-transmissie. De overige Clever Editions worden standaard geleverd met de DSG-automaat.

De prijzen beginnen bij € 36.390 voor de Superb Combi 1.6 TDI Greentech Clever Edition met zesversnellingsbak. De Superb Hatchback 1.4 TSI Greentech Clever Edition 7-DSG is er vanaf € 36.990. Met de Superb Clever Edition kiezen klanten een voordeel van maximaal € 7.360. En dat kan verder oplopen doordat de Skoda-dealer een inruilpremie van € 700 hanteert.