Skoda trekt doek van VISION GT concept

5 juni 2019 | Skoda presenteert tijdens de Shenzhen-Hong Kong-Macao International Autoshow 2019 een preview van een sportieve SUV voor de Chinese markt. De VISION GT concept combineert compacte afmetingen met een royale binnenruimte en geavanceerde technologie. De productieversie van deze SUV met de lijnen van een coupé wordt later dit jaar onthuld.

De Skoda VISION GT concept is met z'n compacte afmetingen bedoeld voor stedelijke gebieden. De nieuwe SUV is 4.416 mm lang, 1.906 mm breed en 1.633 mm hoog. De riante wielbasis van 2.611 mm zorgt voor een bovengemiddeld grote binnenruimte, een eigenschap van elke Skoda.

Het kenmerkende design van de sportieve SUV bevat veel opvallende kenmerken, zoals Matrix LED-koplampen met zes kristalvormige ornamenten en een zwart dak dat naadloos overgaat in de coupé-achtige achterzijde.

De productieversie van de Skoda VISION GT concept, die exclusief is voorbehouden aan de Chinese markt, wordt later dit jaar in China onthuld.