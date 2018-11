Skoda biedt eindejaarvoordeel 2018

27 november 2018 | Skoda biedt eindejaarsdeals. Tot eind december 2018 kan het voordeel op nieuwe voorraadmodellen bijvoorbeeld oplopen tot 2.900 euro. Bovendien zijn er gunstige inruilpremies op diverse modellen én speciale private lease-deals in combinatie met 500 euro gratis brandstof.

In aanloop naar de jaarwisseling is er bij Skoda voordeel op een nieuwe KAROQ of KODIAQ, alsmede op de OCTAVIA en SUPERB. Het voorraadvoordeel kan daarbij oplopen tot € 2.900 voor een KAROQ Clever Edition, die er is vanaf € 199 bijtelling per maand. De actie is geldig tot en met 28 december of zolang de voorraad strekt.

Wie een gebruikte auto inruilt op een nieuwe Skoda profiteert bovendien tijdelijk van een inruilpremie die kan oplopen tot € 1.500 voor de FABIA 1.0 MPI. Ook op de CITIGO, andere FABIA-uitvoeringen en de RAPID SPACEBACK gelden speciale inruilpremies.

Klanten die een nieuwe Skoda via Skoda Private Lease gaan rijden, profiteren tijdens de Eindejaarsdeals eveneens van een extra scherpe deal. Private leasen kan bij Skoda al vanaf € 199 per maand voor een CITIGO, voor € 229 per maand voor een FABIA HATCHBACK of € 299 per maand voor bijvoorbeeld de RAPID SPACEBACK. Tijdelijk wordt dat aanbod interessanter dankzij de gratis brandstofpas t.w.v. € 500 bij inzet van een nieuwe voorraadauto via Skoda Private Lease. Dat betekent dat nu niet alleen de auto, onderhoud, banden, verzekering, wegenbelasting en reparaties zijn inbegrepen, maar ook de brandstof.

Getoonde vanafprijzen zijn o.b.v. Private Lease inclusief BTW bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen.