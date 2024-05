Skoda plaagt met Elroq

Het front van de Škoda Elroq wordt gekarakteriseerd door het gedeelde koplampdesign. Het smallere bovendeel loopt door in de zijschermen. De Škoda-signatuur komt nu prominent terug op de motorkap en weerspiegelt de merkidentiteit van Škoda. Het zogenaamde Tech-Deck Face is een moderne interpretatie van de traditionele Škoda-grille, met een vlakker en breder ontwerp. Bovendien is de auto voorzien van grote wielen die de robuuste uitstraling versterken, terwijl LED-matrixkoplampen de uitstraling van de Elroq compleet maken.

Na de Enyaq en Enyaq Coupé wordt de Elroq het derde model van Škoda dat op het modulaire elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep staat. De compacte SUV belooft een ruim interieur en tal van praktische mogelijkheden, in lijn met de focus van Škoda. De wereldpremière van de Škoda Elroq staat gepland voor dit najaar. Daarmee luidt de elektrische tegenhanger van de Karoq een omvangrijk e-mobiliteitsoffensief van de Tsjechische autofabrikant in, met zes nieuwe elektrische modellen gedurende de komende jaren.

Oliver Stefani, hoofd Škoda Auto Design: "Bij Škoda is design een wezenlijk onderdeel van de merkidentiteit en één van de belangrijkste succesfactoren. De doorontwikkeling van belangrijke optische elementen is zowel een veeleisende als spannende taak. Daarom zijn mijn team en ik verheugd vooruit te kunnen blikken op het eerste Škoda-model dat de nieuwe Modern Solid designtaal als basis heeft, inclusief de Tech-Deck Face en een stoerdere overall look. Bovendien is het de eerste auto in ons gamma met de Škoda-signatuur op de motorkap. De gloednieuwe Elroq is met recht een nieuw geluid van Škoda en is een echte eyecatcher."