Skoda Octavia

Skoda Octavia eerst als First Edition

1 april 2020 | De vierde generatie van de Skoda Octavia is klaar voor de start. Helemaal nu Skoda Nederland de prijzen van het introductiemodel bekend heeft gemaakt. Er is een Octavia First Edition vanaf 33.490 euro. De Combi First Edition kent een instapprijs van 34.790 euro.

