Skoda bouw 3 miljoenste SUV

In Tsjechië produceert Skoda de SUV-modellen in twee fabrieken: de Kamiq, Enyaq en Enyaq Coupé komen uit de fabriek in Mladá Boleslav, terwijl de Karoq en Kodiaq van de productielijn in Kvasiny rollen. Daarnaast bouwt de autofabrikant ook diverse SUV-modellen in China, India, Oekraïne en Slowakije.

De Yeti: de grondlegger

In 2009 lanceerde Skoda Auto het vijfde model, de Yeti. De eerste SUV van de Tsjechische autofabrikant was compact en had typische SUV-eigenschappen zoals een verhoogde zitpositie en veel ruimte, aangevuld met handige eigenschappen als VarioFlex-achterstoelen. De productie van de Yeti eindigde in 2018, na meer dan 684.000 geproduceerde exemplaren. Het succes van de Yeti legde de basis voor Skoda's toekomstige SUV-offensief.

De Kodiaq: het volgende hoofdstuk

In september 2016 maakte de Kodiaq zijn werelddebuut. De sportieve Kodiaq RS, geïntroduceerd in het najaar van 2018, was de eerste SUV in de Skoda RS-familie. Tot op heden zijn er meer dan 841.000 eenheden van de Kodiaq geproduceerd. In de komende weken zal Skoda de tweede generatie Kodiaq onthullen, die ook een plug-in hybride variant zal bieden met een elektrische actieradius van meer dan 100 kilometer.

Skoda Karoq: speler in het middensegment

In 2017 debuteerde Skoda de Karoq als tweede model in het SUV-aanbod. Deze middelgrote SUV werd al snel de hoeksteen van het huidige portfolio van Skoda, met meer dan 705.000 gebouwde exemplaren tot nu toe. Tegen 2021 was de Karoq verkrijgbaar in 60 landen en stond hij op de derde plaats wat betreft totale leveringen, direct na Skoda's bestseller, de Octavia, en de kleinste SUV, de Kamiq. De update van 2022 introduceerde een verfijndere ontwerptaal en het gebruik van duurzame materialen.

Skoda Kamiq: compacte SUV

Met de Kamiq voegde Skoda een SUV toe aan het segment: de compacte SUV. Sinds de lancering in 2019 zijn er meer dan 537.000 eenheden van de Kamiq, inclusief de Kamiq GT in China, van de productielijn gerold. Dit succes maakte van de Kamiq Skoda's bestverkopende SUV in zowel 2021 als 2022. In augustus presenteerde Skoda bijgewerkte versies van de Kamiq, met verbeteringen op het gebied van design, veiligheid en connectiviteit.

De Enyaq en Enyaq CoupƩ: de elektrische SUV

In september 2020 markeerde Skoda Auto een cruciaal moment in zijn duurzaamheidsstrategie met de introductie van de volledig elektrische Enyaq; het eerste productiemodel dat op het modulaire MEB-platform van de Volkswagen Group is gebaseerd. In januari 2022 werd het modellenaanbod uitgebreid met de Enyaq Coupé: een dynamisch ontwerp met sportieve ambities en een ruim interieur. Tot op heden zijn er meer dan 166.000 exemplaren van de Enyaq en Enyaq Coupé geproduceerd in de fabriek van Mladá Boleslav.

De Kushaq: speciaal voor India

De Skoda Kushaq, die in 2021 werd geïntroduceerd, is het eerste lokaal vervaardigde model van Skoda in India. Met bijna 64.000 gebouwde exemplaren sinds de lancering, benadrukt de Kushaq nog eens dat het merk zich in de goede richting bevindt als het aankomt op de behoefte en voorkeuren van haar klanten.