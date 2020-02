Skoda’s eerste elektrische SUV heet ENYAQ

12 februari 2020 | Skoda ENYAQ: dat wordt de naam van Skoda's eerste elektrische SUV op basis van de Modular Electrification Toolkit (MEB-platform) van de Volkswagen Groep. Met deze volledig elektrisch aangedreven SUV introduceert Skoda een nieuwe naam waarvan de letter 'E' verwijst naar e-mobility en de 'Q' de verwantschap met Skoda's succesvolle SUV-serie onderschrijft. De ENYAQ markeert voor Skoda een belangrijke stap voorwaarts in het nieuwe tijdperk van de elektromobiliteit.

De naam van de Skoda ENYAQ is afgeleid van de Ierse naam 'enya', wat 'bron van leven' betekent. Enya zelf stamt af van het Ierse Gaelic-woord 'Eithne', wat staat voor 'essentie', 'levenskracht' of 'principe'. Deze uiteenlopende betekenissen geven verschillende invullingen aan de naam van Skoda's nieuwe e-SUV. De 'bron van leven' symboliseert een nieuw begin van Skoda in het nieuwe tijdperk van elektromobiliteit. 'Enya' is authentiek, boordevol karakter en levensvreugde, is eenvoudig uit te spreken en te onthouden, en past perfect bij het nieuwe tijdperk voor Skoda, in het jaar waarin het merk zijn 125-jarig jubileum viert.

Zoals de namen van Skoda's succesvolle SUV-modellen (de KODIAQ, KAROQ en KAMIQ) hun namen ontlenen aan de taal van de Inuit uit Noord-Canada en Groenland, zo krijgen de toekomstige volledig elektrische modellen van Skoda op het MEB-platform een naam uit de Ierse taal.

De Skoda ENYAQ is het eerste serieproductiemodel van Skoda op basis van het MEB-platform van de Volkswagen Groep. Daarmee vormt hij de volgende stap na een reeks van meer dan tien elektrische modellen die tot eind 2022 onder het Skoda iV submerk worden gelanceerd. Skoda verwacht dat volledig elektrische en plug-in hybride-modellen rond 2025 zo'n 25 procent van de verkopen voor rekening zullen nemen. Tegen 2021 heeft de autofabrikant twee miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van elektrische modellen en een holistisch, onderling verbonden ecosysteem voor moderne en milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen.

De eerste detailfoto onthult een designaccent van de Skoda ENYAQ, specifiek de naam 'ENYAQ' op de achterzijde van de SUV, het tweede volledig elektrische Skoda-model na de CITIGOe iV.

