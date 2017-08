Skoda

Oliver Stefani nieuw Head of Design bij Skoda

2 augustus 2017 | Met ingang van 1 september aanstaande wordt Oliver Stefani bij Skoda verantwoordelijk voor design. Tot voor kort was de 53-jarige ontwerper als Head of Exterior Design werkzaam bij Volkswagen. Daar was Stefani verantwoordelijk voor de pennenstreken van uiteenlopende productiemodellen en diverse studiemodellen van Volkswagen uit de afgelopen tien jaar.