Seat Ibiza en Arona nu Business-pakkett

23 februari 2021 | Seat presenteert de Ibiza en Arona met Business Intense-pakketten. Dit betreft de Ibiza en Arona met onder meer het Media System Navi, Full Link-technologie en parkeersensoren voor en achter. Daarmee is de Ibiza Style Business Intense er nu al vanaf 19.900 euro en via SEAT Private Lease vanaf 325 euro per maand. De Arona Style Business Intense is er tijdelijk vanaf 24.300 euro of vanaf 379 euro per maand.

