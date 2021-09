Seat Ibiza nu ook als Reference

15 september 2021 | De vernieuwde Ibiza die SEAT deze zomer introduceerde, heeft nu een nieuw instapmodel gekregen: de Ibiza Reference. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van 19.700 euro.

De vernieuwde Ibiza valt direct op door zijn frisse uitstraling, en een nieuw, digitaal interieur. Bovendien zijn de connectiviteitsmogelijkheden uitgebreid, is de Ibiza veiliger dan voorheen en maakt de nieuwe Reference-uitvoering hem bereikbaarder. Uiterlijk beschikt de Ibiza Reference standaard over energiezuinige LED-verlichting inclusief LED-dagrijverlichting. Ook de 'handgeschreven' typeaanduiding op de achterzijde valt direct op. Bumpers en elektrisch verstelbare buitenspiegels in carrosseriekleur zijn eveneens inbegrepen.

In het compleet nieuwe interieur van de Ibiza Reference staat een groot infotainmentdisplay letterlijk centraal. Het kleuren-touchscreen, onderdeel van het DAB+ radio- en mediasysteem, heeft een diameter van 8,25 inch. Door de relatief hoge plaatsing lijkt het scherm te zweven en ligt het in het blikveld van de bestuurder. Het dashboard van de Ibiza Reference is uitgevoerd in een zacht materiaal.

Opvallende voorzieningen voor een auto in deze prijsklasse zijn cruise control, elektrische ramen vóór, een multifunctioneel met leder bekleed stuurwiel, twee USB C-poorten, rijstrookbehoudassistent (Lane Assist) en Front Assist inclusief emergency braking system.

Dankzij SEAT CONNECT met ingebouwde eSIM is een scala aan online diensten beschikbaar die vanuit de auto of via de app bediend kunnen worden. Zo kan de Ibiza dankzij eCall automatisch een noodoproep uitsturen na een ongeval. Met de SEAT CONNECT app zijn de deuren via de smartphone op afstand te ver-/ontgrendelen en is de claxon te activeren om de auto snel terug te vinden.

De Ibiza Reference is standaard voorzien van een 1.0 MPI driecilinder benzinemotor (59 kW/80 pk), die standaard is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Deze combinatie is goed voor een theoretisch brandstofverbruik van 5,2 tot 5,9 liter op 100 km (WLTP). De vernieuwde Ibiza Reference is -per direct bestelbaar bij de SEAT-dealers, vanaf € 19.700*, en te configureren op SEAT.nl

