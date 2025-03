Seat verlaagt prijs Ibiza

Met de prijsverlaging is de Ibiza Style Plus niet alleen € 4.000 voordeliger dan een reguliere Ibiza Style, maar is hij ook nog eens de meest bereikbare Ibiza binnen het gamma en overkoepelend de goedkoopste Seat van dit moment. De Ibiza Style Plus heeft standaard een 70 kW / 95 pk sterke TSI turbo-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde 5-versnellingsbak.

De Seat Ibiza Style Plus beschikt standaard over LED-koplampen met LED-dagrijverlichting, 15 inch lichtmetalen Enjoy-velgen en mistlampen vóór. Ook zijn aanwezig een multimediasysteem met een 8,25 inch (20,95 cm) groot touchscreen inclusief Apple CarPlay / Android Auto, een 8 inch digitaal instrumentarium (Virtual Cockpit), parkeersensoren achter, Cruise Control met snelheidsbegrenzer, airconditioning, een multifunctioneel lederen stuurwiel en elektrisch verstelbare buitenspiegels.

De Seat Ibiza Style Plus is per direct uit voorraad te rijden, zolang de voorraad strekt.