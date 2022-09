Seat Ibiza nu met maandabonnement

Op zoek naar een Seat Ibiza 1.0 EcoTSI FR Business Intense?

bynco heeft er 62 vanaf € 12.694,-

Het nieuwe flexibele maandabonnement voor de Seat Ibiza is bedoeld voor iedereen die tijdelijk een auto nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een kortstondige baan buiten de eigen woonplaats of in de transitiefase naar een nieuw huis of gewijzigde gezinssituatie. Met het flexibele maandabonnement is men verzekerd van een Ibiza in goede staat (maximaal 24 maanden oud) die voelt als een eigen, nieuwe auto. Het vaste maandbedrag dekt alle kosten: van wegenbelasting en verzekering tot onderhoud en pechhulp. Alleen de brandstof komt er nog bij. Bij het contract zijn 1.250 kilometers per maand inbegrepen en eventuele extra kilometers kosten € 0,18/km.

Na een maand verlengen of opzeggen

Het flexibele maandabonnement wordt afgesloten voor één maand. Na die maand wordt het abonnement automatisch verlengd, maar kan vanaf dat moment ook per dag worden opgezegd. Ook na verlenging is het maandabonnement op elk gewenst moment kosteloos opzegbaar. Omdat de gebruiker geen langdurige verplichting aangaat, is er bovendien geen BKR-registratie nodig. Daarmee is ook maximale financiële flexibiliteit gegarandeerd.

Binnen drie dagen de weg op

Het afsluiten van het flexibele maandabonnement start online. Binnen één werkdag volgt telefonisch contact. Naast gedetailleerde informatie ontvangen geïnteresseerden direct een vrijblijvend voorstel op maat. Na het tekenen van de overeenkomst wordt de Ibiza direct rijklaar gemaakt. Binnen drie dagen staat hij klaar bij een Seat-dealer naar keuze. Het flexibele maandabonnement is er vanaf € 569 (tarief is o.b.v. verhuur contract incl. btw, 1.250 vrije km's per maand, € 500 eigen risico met de mogelijkheid om na de 1ste maand dagelijks kosteloos op te zeggen. Exclusief brandstof en € 179 opstartkosten. De geselecteerde auto wordt geleverd op basis van beschikbaarheid. Indien dit niet het geval is, nemen we contact met je op om een passend alternatief te bespreken) per maand.

Een jaar tot 48 maanden flexibiliteit

Minimaal één jaar mobiliteit nodig? Dan biedt Seat Private Lease eveneens flexibele oplossingen. Naast het flexibele maandabonnement is een nieuwe Ibiza tevens via private lease voor een periode van twaalf maanden te rijden (vanaf € 450 ( tarief is op basis van flexible lease en geeft de mogelijkheid om na 1 jaar het contract maandelijks op te zeggen, ongeacht de reden. Deze optie is alleen beschikbaar bij een contract met een looptijd van 48 maanden met een opzegtermijn van 2 maanden.

Als na 12 maanden het contract wordt opgezegd, dan kan de auto na 14 maanden worden ingeleverd) per maand), waarna de auto maandelijks opzegbaar is, zonder extra kosten. Aanvullend kan er gekozen worden om een nieuwe Ibiza te rijden met een looptijd van 48 maanden (vanaf € 359 ( tarief is o.b.v. private lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tie) per maand), waarbij de overeenkomst bij persoonlijke omstandigheden tussentijds is op te zeggen ( vroegtijdig te beëindigen in het geval van overlijden, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en scheiding).