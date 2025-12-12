Seat prijst vernieuwde Arona en Ibiza

SEAT heeft de Ibiza en Arona op tal van fronten vernieuwd. Uiterlijk zijn de modellen te herkennen aan het nieuwe front met een zeshoekige grille, strakkere LED-koplampen en een uitgesproken ontwerp voor de bumper. Achter hebben de Ibiza en Arona ook een nieuwe bumperstyling gekregen. Aanvullend onderscheiden de modellen zich met nieuwe kleuren, contrasterende kleuropties voor het dak en een volledig vernieuwd design voor de lichtmetalen velgen.

In het interieur vallen vooral nieuwe materialen op voor een hogere kwaliteitsbeleving, alsmede technisch geavanceerdere functies. Voorbeelden zijn het nieuwe SEAT Sound System en de verbeterde draadloze 15W laadfunctie met koeltechnologie voor smartphones.

Wat motorisering betreft is er keuze uit twee opties:

1.0 TSI 70 kW/95 pk driecilindermotor met een handgeschakelde 5-versnellingsbak

1.0 TSI 85 kW/115 pk driecilindermotor met een 7-traps DSG-automaat

Uitvoeringen

De vernieuwde Ibiza en Arona zijn per direct te bestellen in vier uitvoeringen: Reference, Style, Style Business Connect en FR Business Connect. Ter gelegenheid van de marktintroductie levert SEAT met de Ibiza Style Plus aanvullend een tijdelijke, speciaal geprijsde introductie-uitvoering. Deze Ibiza Style Plus combineert de uitrusting van de Style met standaard alarm, en is te rijden vanaf € 23.990.

Alle uitvoeringen zijn er met de 70 kW/95 pk motor, terwijl de sterkere 85 kW/115 pk krachtbron is voorbehouden aan de twee Business-uitvoeringen.

Standaard beschikken de vernieuwde Ibiza en Arona over zaken zoals lichtmetalen velgen (15 inch voor Ibiza, 16 inch voor Arona), Full LED-koplampen (Design Full LED voor de FR Business Connect-uitvoering), een multimediasysteem met 8,25 inch touchscreen, Apple CarPlay & Android Auto, cruise control, elektrisch bediende ramen voor (ook achter voor de Arona), parkeersensoren achter, airconditioning en meer.

Prijzen

Vanafprijzen vernieuwde SEAT Ibiza

Ibiza Style Plus 1.0 TSI 70 kW/95 pk: vanaf € 23.990 (tijdelijk)

Ibiza Reference 1.0 TSI 70 kW/95 pk: vanaf € 24.990

Ibiza Style 1.0 TSI 70 kW/95 pk: vanaf € 27.490

Ibiza Style Business Connect 1.0 TSI 70 kW/95 pk: vanaf € 27.990

Ibiza FR Business Connect 1.0 TSI 70 kW/95 pk: vanaf € 30.490

Vanafprijzen vernieuwde SEAT Arona