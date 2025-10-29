Seat vernieuwt Ibiza en Arona

Het aangescherpte exterieurdesign geeft beide modellen een aangepast front. Het nieuwe, zeshoekige grilleontwerp met ruitvormig gaas in een matte/gepolijste afwerking versterkt het karakter en zet de proporties nadrukkelijker aan. De smallere Full LED-koplampen (Design Full LED-koplampen voor de FR Business Connect) onderstrepen de breedte van de auto en geven de voorzijde een andere uitstraling. Hun lichtsignatuur zorgt niet alleen voor een meer technische uitstraling, maar geeft de auto ook meer body, een betere zichtbaarheid met een groter lichtbereik en een grotere helderheid van de lichtbundel. De designstijl van de nieuwe voorbumper versterkt het design. Tegelijkertijd zijn alle technische componenten - zoals de sensoren en mistlampen - omlijst in zwarte vlakken, wat zorgt voor meer expressieve vrijheid in het design.

Aan de achterzijde introduceert de vernieuwde Ibiza een nieuw ontworpen bumper die het voorkomen van de auto nadrukkelijker aanzet. De horizontale markering aan de bovenkant is verlengd voor een bredere aanblik, terwijl de donker-aluminium modelsignatuur - zowel bij de Ibiza als Arona - voor een onderscheidend accent zorgt.

In de FR-uitvoering voegt het FR-embleem met lasergravure op de B-stijl een subtiel element toe. De dynamiek van beide modellen wordt geaccentueerd door een nieuw gamma lichtmetalen velgen voor elk model. De Ibiza krijgt er twee 17 inch en twee 18 inch opties bij. Ook de Arona FR Business Connect voegt twee 17 inch en twee 18 inch velgdesigns aan het gamma toe. Ze zijn er in verschillende afwerkingen en breiden het bestaande assortiment verder uit voor een grotere visuele impact en meer maatwerk.

Tot slot is het kleurengamma voor zowel de Ibiza als Arona opgefrist met meer moderne, felle kleuren. Liminal Red, Hypnotic Yellow (beide beschikbaar vanaf Q1 2026) en Oniric Grey voegen zich bij het bestaande pallet. Aanvullend biedt de Arona twee contrasterende kleuropties voor het dak: Midnight Black en het nieuwe Manhattan Grey.

Interieur

Het interieur van beide modellen is verbeterd op het gebied van kwaliteit, design en connectiviteit. De modellen hebben nieuw reliëftextiel, verfijnde materialen, een donkerdere hemelbekleding en subtiele, neutrale accenten op de ventilatieroosters.

In de FR Business Connect-uitvoering zijn kuipstoelen nu standaard, voor een dynamischere uitstraling en meer comfort. Een raampartij met een nieuwe zwarte omlijsting zet de toon voor een, aangevuld met textiel in reliëf voor de stoelen, met stof afgewerkte deurpanelen en soft-touch materialen. Een zwarte hemel draagt bij aan de sportieve ambiance.

Op technisch gebied zijn beide modellen voorzien van het nieuwe SEAT Sound System met zes speakers, een subwoofer en een 300W versterker, dat optioneel beschikbaar is voor de FR Business Connect. En met de verbeterde draadloze 15W laadfunctie met koeltechnologie is het gemakkelijker om onderweg verbonden en opgeladen te blijven.

Motoren

Wat aandrijving betreft bieden de vernieuwde SEAT Ibiza en Arona nog steeds keuze uit:

1.0 TSI 70 kW/95 pk driecilindermotor met een handgeschakelde 5-versnellingsbak

1.0 TSI 85 kW/115 pk driecilindermotor met een zeventraps DSG-automaat

Vernieuwde SEAT Arona

De vernieuwde SEAT Ibiza en Arona worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in SEAT's fabriek nabij Barcelona. Vanaf medio december 2025 staan de vernieuwde modellen bij de Nederlandse SEAT-dealers. In aanloop naar dit showroomdebuut worden ook de prijzen voor de vernieuwde Ibiza en Arona bekend.