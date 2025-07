Seat Technical Center bestaat 50 jaar

In de beginjaren werkte het centrum met 211 medewerkers. Zij tekenden de eerste ontwerpconcepten nog met de hand, op meterslange papieren vellen. Prototypes kregen hun vorm met gips, en akoestische metingen vonden plaats in schuimrubberen kamers. Anno 2025 bestaat het team uit 1.000 professionals: van engineers en ontwerpers tot aero- en akoestiekspecialisten. Zij werken met 3D-ontwerpen, VR-brillen en AI-tools. De grootste verandering is de veelheid aan technologieën die het team vandaag onder de knie moet hebben. Gips werd klei, en geluidsmetingen vinden nu plaats in een speciaal gebouwde, 'box-in-box' akoestische kamer die meer dan 95% van het omgevingsgeluid buitensluit. Microfoons maakten plaats voor dummy-hoofden die geluid registreren zoals een mens het ervaart.

Van Bocanegra tot Born

Na de Bocanegra volgden modellen als de Ibiza, Toledo en Leon. De toetreding tot de Volkswagen Groep in 1986 en later tot het Audi-Lamborghini-cluster in 2002, zorgde voor verdere technische verdieping. In 2007 kwamen het Design Center en het Prototype Development Center erbij, waarmee het volledige ontwikkelproces werd gecentraliseerd in Martorell; van de eerste schets tot en met de validatie voor serieproductie.

Een nieuwe fase begon in 2020 met de CUPRA Formentor, het eerste model dat volledig door CUPRA werd ontworpen en ontwikkeld, en inmiddels het bestverkochte model van de onderneming. In 2021 volgde de CUPRA Born, het eerste volledig elektrische model. Dat jaar werd ook het Test Center Energy geopend, een batterijonderzoekscentrum in Zuid-Europa. Momenteel wordt verder gewerkt aan een assemblagefabriek voor batterijsystemen, met een investering van 300 miljoen euro.

Elektrisch en stedelijk

Het centrum werkt nu aan een nieuwe generatie elektrische stadsauto's. Van de 310.000 simulaties die in 2024 zijn uitgevoerd (onder andere op het gebied van aerodynamica, veiligheid en geluid) betroffen er 220.000 deze nieuwe modellenreeks.

50 jaar Technical Center in cijfers: