Seat verlengt garantie tot 8 jaar

De nieuwe 'Seat tot acht jaar garantie' wordt van kracht vanaf 1 januari 2026 en is van toepassing op alle nieuwe modellen van het Spaanse merk. Met deze garantie kunnen berijders van een nieuwe Seat rekenen op maximaal een verdubbeling van de huidige garantieperiode van vier jaar.

Bij de aanschaf van een nieuwe Seat blijft vanaf komend jaar onveranderd standaard vier jaar garantie inbegrepen. Seat-rijders die daarna het voorgeschreven onderhoud aan hun auto blijvend laten uitvoeren door een officiële Seat-dealer of erkende Seat-reparateur, profiteren vervolgens kosteloos van een verlenging van de garantieperiode, tot maximaal acht jaar of 160.000 kilometer na de eerste tenaamstelling van de auto.

Prettig voor Seat-eigenaren is bovendien dat een eventuele nog resterende garantieperiode bij tussentijdse verkoop van de auto gewaarborgd blijft voor volgende berijders. Daarmee voegt Seat extra waarde toe aan de auto, voor zowel de oorspronkelijke koper als de volgende berijder.