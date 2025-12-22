Seat opent batterij-assemblagefabriek

De assemblagefabriek voor accusystemen - gerealiseerd in iets meer dan twee jaar tijd met een investering van € 300 miljoen - is een elementair onderdeel in de transformatie van de fabriek in Martorell naar elektrificatie. De faciliteit beslaat een oppervlakte van 64.000 vierkante meter en heeft de capaciteit om elke 45 seconden een accupakket te assembleren, wat neerkomt op 1.200 systemen per dag en 300.000 exemplaren per jaar. Vanaf 2026 gaat de fabriek exclusief de productielijnen van de CUPRA Raval en Volkswagen ID. Polo beleveren. Daarbij worden de batterijsystemen automatisch naar de productielijn getransporteerd via een brug van 600 meter. Deze oplossing helpt samen met de 11.000 zonnepanelen op het dak - die 70% van de elektriciteit leveren die nodig is voor het assemblageproces van de batterijsystemen - de ecologische voetafdruk te verkleinen.

De opening van de assemblagefabriek betekent een belangrijke stap voorwaarts in de batterijstrategie van de Volkswagen Groep. Het MEB+ accupakket dat in Martorell wordt geassembleerd is een duidelijke sprong voorwaarts. Hiermee introduceert SEAT S.A. de 'unified cell'. Dit is niet zomaar een batterijcel, maar een wereldwijd technologieplatform dat meer snelheid, schaal en flexibiliteit mogelijk maakt voor alle merken, regio's en segmenten.

De opening van de assemblagefabriek voor accusystemen markeert het laatste deel van het transformatieproces dat SEAT S.A. vanaf 2020 in gang heeft gezet. Samen met de Volkswagen Groep en diens partners heeft de onderneming € 10 miljard geïnvesteerd in Spanje om van het land een speler voor duurzame mobiliteit te maken. Van dit totaal is € 3 miljard exclusief toegewezen aan de elektrificatie van Martorell, dat is opgezet als een flexibele fabriek die in staat is om 100% elektrische, hybride en efficiënte verbrandingsmodellen te produceren voor verschillende merken van de Volkswagen Groep. Deze transformatie versterkt de positie van Martorell als de op twee na grootste productiefaciliteit van de Volkswagen Groep in Europa, verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de auto's die in Spanje worden geproduceerd. De fabriek heeft een beoogde maximale capaciteit van 600.000 auto's per jaar, waarvan er in de toekomst tot 300.000 volledig elektrisch (BEV's) kunnen zijn.