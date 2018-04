SEAT Arona wint Red Dot Award

9 april 2018 | De recent geïntroduceerde SEAT Arona is onderscheiden met de Red Dot Award voor Best Product Design 2018. Volgens de jury van de internationale designprijs gaven het uiterlijk, interieur en de vele personalisatiemogelijkheden van de Arona de doorslag. De Red Dot Award wordt sinds 1954 uitgereikt en is uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende designprijzen ter wereld, met als belangrijkste categorie Best Product Design. In de jury zitten veertig internationale experts.

"We zijn ontzettend blij met deze prestigieuze designprijs voor de SEAT Arona," verklaart SEAT Design Director Alejandro Mesonero. "We hebben de Arona een uitgesproken cross-over karakter meegegeven en daardoor is hij een voorbeeld geworden van een fris, jong, functioneel, avontuurlijk en toch ook comfortabel ontwerp."

SEAT's compacte SUV is direct te herkennen als SEAT door zijn expressieve, driehoekige LED-koplampen en robuuste front. In het ontwerp van de Arona komen elementen terug van andere nieuwe SEAT-modellen, maar toch heeft de cross-over een eigen persoonlijkheid. Bijvoorbeeld in het interieur, dat duidelijk horizontaal is opgezet om de ruimte binnenin de Arona te benadrukken. Het dashboard is sterk op de bestuurder gericht en de hoge middenconsole (het High Console Concept) verbetert de veiligheid en ergonomie.

Personalisatie is een belangrijke eigenschap van de Arona. Kopers kunnen hem verregaand aan hun eigen smaak aanpassen. Wat carrosseriekleur betreft is de SEAT in tweeën gedeeld. Het dak kan worden uitgevoerd in grijs, zwart, oranje of in dezelfde kleur als de rest van de auto. Er zijn in totaal 68 combinaties mogelijk. In het interieur is er keuze uit vele soorten bekleding en diverse afwerkingen.

In de eerste drie maanden na zijn lancering zijn er al 25.000 exemplaren van de nieuwe cross-over verkocht. Tegen het einde van het jaar introduceert SEAT de Arona TGI. Dat wordt de allereerste SUV van SEAT die is uitgerust met een motor op aardgas (Compressed Natural Gas).