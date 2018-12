SEAT bouwt tien miljoenste auto

13 december 2018 | In het 25e jaar dat de SEAT-fabriek in Barcelona bestaat, heeft de hoofdvestiging van SEAT een nieuwe mijlpaal bereikt door de tien miljoenste auto te produceren. In de afgelopen kwart eeuw zijn 39 verschillende modellen van de productielijnen van de grootste autofabriek van Spanje gerold. Van de tweede generatie SEAT Ibiza en de eerste SEAT Cordoba tot de SEAT Arona en de Audi A1. Dat laatste model wordt sinds een paar weken voor het Duitse zustermerk gebouwd.

SEAT opende de fabriek in 1993 na een investering van bijna 1,5 miljard euro. Na veertig jaar auto's te hebben gebouwd in de Zona Franca-fabriek in Barcelona hevelde het merk de productie over naar Martorell. Sindsdien zijn de belangrijkste modellen van SEAT in deze fabriek gemaakt, evenals de Q3 en A1 van Audi. Het is de op twee na grootste fabriek van de Volkswagen Group in Europa en vervult als 'slimme fabriek' een voorbeeldfunctie als het gaat om Industry 4.0.

De tien miljoenste SEAT is een Arona FR 1.5 TSI in de exterieurkleur Desire Red die wordt gecombineerd met een Midnight Black interieur. De auto is rechtstreeks van de lopende band naar een tentoonstellingsruimte op het fabrieksterrein gereden als onderdeel van een expositie ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de fabriek. De Arona is gebouwd op het MQB A0-platform, dat het deelt met de Ibiza en de nieuwkomer Audi A1. SEAT was het eerste merk van de Volkswagen Group dat dit platform is gaan gebruiken. Het platform zorgt voor een grotere flexibiliteit bij de productie omdat het voor verschillende modellen is te gebruiken en de bouw van verschillende carrosserievarianten binnen hetzelfde segment mogelijk maakt.

In de afgelopen 25 jaar zijn de productieprocessen in de fabriek enorm geëvolueerd. SEAT is vastbesloten om de productiefaciliteit in Barcelona om te bouwen naar Industrie 4.0, met als doel een fabriek te creëren die slim, gedigitaliseerd en connected is. Een goed voorbeeld van deze transformatie is het gebruik van meer dan 2.000 robots die in de fabriek een essentiële rol spelen. Deze rol zal in de toekomst nog verder toenemen. De robots zijn constant in beweging om de meer dan 3.000 onderdelen te verzamelen die in elke nieuwe auto worden gemonteerd. Ze verrichten hun werk samen met de 8.000 werknemers in de fabriek. Elke dag rollen er 2.400 auto's van de band, wat het equivalent is van één auto per dertig seconden.

SEAT heeft voor zijn productoffensief de afgelopen twee jaar een recordinvestering gedaan, die vorig jaar alléén al 962 miljoen euro bedroeg. Bovendien is de productie van de Audi A1 onlangs gestart. Audi koos voor Barcelona na het productiesucces van de Audi Q3, die daar zeven jaar exclusief werd gebouwd. Bij SEAT is het personeelsbestand toegenomen tot meer dan 15.000 professionals, waarvan meer dan 12.500 in Barcelona.