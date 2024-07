Seat Arona tijdelijk als FR Anniversary

De nieuwe Arona FR Anniversary onderstreept het Spaanse temperament van de compacte SUV met sportieve 18 inch lichtmetalen 'Cosmo' velgen, kuipstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, een zwarte dakhemel en de keuze uit verschillende rijprofielen. Die sportiviteit gaat in de Arona FR Anniversary samen met de Virtual Cockpit, mat dark aluminium afwerkingsaccenten, donker getint glas achter, een draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor en achter en een alarmsysteem. Bovendien is de FR Anniversary de enige Arona die (optioneel) leverbaar is in de exclusieve carrosseriekleur Graphene Grey die recent ook op de Ibiza FR Anniversary debuteerde.

De SEAT Arona FR Anniversary wordt in de basis geleverd met een 1.0 EcoTSI turbo-benzinemotor (70 kW / 95 pk). Standaard is deze krachtbron gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Voor extra dynamiek is er ook de 85 kW / 115 pk sterke 1.0 EcoTSI-versie in combinatie met de automatische 7-traps DSG-transmissie met dubbele koppeling.

De Arona FR Anniversary 1.0 EcoTSI (70 kW / 95 pk) is leverbaar vanaf € 31.950 en de uitvoering met 85 kW / 115 pk en DSG-transmissie is er vanaf € 34.450. Ten opzichte van de Arona FR Business Connect-uitvoeringen bedraagt het klantvoordeel voor de FR Anniversary-versies € 1.000. Beide zijn per direct leverbaar, waarbij de oplage gelimiteerd is.