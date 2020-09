Nieuwe uitvoeringen voor Seat Arona

28 september 2020 | De SEAT Arona is voortaan ook leverbaar in een Business Intense Plus-uitvoering. De Arona Style Business Intense Plus speelt de troefkaart van comfort, terwijl de Arona FR Business Intense Plus de nadruk legt op sportieve luxe. Dat doet die laatste in combinatie met de 110 kW / 150 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor, die standaard is gekoppeld aan de automatische zeventraps DSG-transmissie. De Arona (1.0 TSI Style) Business Intense Plus is er vanaf 24.900 euro.

De Arona Style Business Intense Plus is standaard uitgevoerd met het Media System navi met 8 inch kleuren-touchscreen en Full-link technologie (Mirror link, Apple CarPlay, Android Auto). Parkeersensoren en de automatische parkeerhulp Park Assist (met achteruitrijcamera) maken parkeren eenvoudig. Tevens inbegrepen zijn sportstoelen, Full-LED koplampen, donker getinte ramen achter, volautomatische airconditioning (twee klimaatzones), de Virtual Cockpit, keyless entry/go, een draadloze telefoonlader en adaptieve cruise control. Ook dynamic bekleding (suède look), lederafwerking voor het dashboard en het Winter Pack (verwarmbare en in hoogte verstelbare voorstoelen, elektrisch instelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels) horen bij de uitrusting.

De Arona Style Business Intense Plus is er om te beginnen met de 1.0 ecoTSI met 70 kW / 95 pk in combinatie met handgeschakelde vijfversnellingsbak. In die configuratie is hij er vanaf € 24.900. Ook de 1.0 ecoTSI met 85 kW / 115 pk is voor deze nieuwe uitvoering van de Arona leverbaar. In combinatie met de handgeschakelde zesbak is hij er vanaf € 26.750 (DSG: vanaf € 28.900).

De Arona FR Business Intense Plus-modellen bieden alle hierboven genoemde luxe voorzieningen en vullen die aan met sportiviteit. Echte FR-elementen zijn bijvoorbeeld de diffuser achter met trapeziumvormige uitlaatopeningen in chroom, 17 inch lichtmetalen velgen, sportstoelen en het SEAT Drive Profile waarmee de bestuurder zelf een rijmodus kan selecteren. De Arona FR Business Intense Plus is er met de 1.0 ecoTSI (75 kW / 95 pk) en vijfbak vanaf € 26.850. De versie met de 85 kW / 115 pk sterke 1.0 ecoTSI en handgeschakelde zesbak staat in de prijslijst vanaf € 28.650 (DSG: vanaf € 30.700).

Met de nieuwe 1.5 TSI EVO-krachtbron biedt de Arona FR Business Intense Plus een zekere mate van sportiviteit. Deze viercilinder turbo-benzinemotor is goed voor een vermogen van 110 kW / 150 pk en een koppel van 250 Nm. In combinatie met de standaard zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling vergt de acceleratie van 0-100 km/u nu 8,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 210 km/u. De SEAT Arona 1.5 TSI EVO FR Business Intense Plus is er vanaf € 32.950.

Op zoek naar een Seat Arona?

bynco heeft er 3 vanaf € 20.995,-

SEAT bouwt tien miljoenste auto

13 december 2018

Seat Arona nu ook op aardgas

28 september 2018

Seat Arona krijgt Media System Colour

25 april 2018

SEAT Arona wint Red Dot Award

9 april 2018