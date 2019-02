Seat toont Minimo

25 februari 2019 | SEAT presenteert de Minimó, een volledig elektrisch aangedreven vierwieler die is ontwikkeld om alle uitdagingen van het stadsverkeer te tackelen. De 1+1-zitter is 'lokaal' emissievrij en dus welkom in elke milieuzone. Ook is hij bijna net zo compact als een motorfiets en daarmee omzeilt hij de traditionele pijnpunten van het stadsverkeer. Daarbij biedt hij wel het veiligheids- en comfortniveau van een groter passagiersvoertuig.

De Minimó combineert de kwaliteiten van een motorfiets met die van een compacte auto. Daarmee onderstreept hij zijn belangrijkste doel: de mogelijkheid om twee personen comfortabel te vervoeren. De Minimó is 2,5 m lang en 1,24 m breed. Zijn 'footprint' bedraagt slechts 3,2 m2, fors minder dan die van een reguliere stadsauto (7,2 m2). Daarmee is hij compact genoeg om ook te kunnen parkeren op plaatsen voor motorfietsen. Tevens zouden twee Minimó's in één rijbaan zij aan zij kunnen rijden. Het compacte studiemodel biedt bovendien volop rijplezier en comfort dankzij grote, vrijstaande 17-inch wielen, een SUV-achtige zit en een ongekend ruimteaanbod voor de passagier.

Het 'naked' design van de Minimó benadrukt de lichtgewicht bouwwijze. Tegelijkertijd beschermt het de inzittenden tegen weer en wind en waarborgt het een hoog veiligheidsniveau. De enige koplamp doet denken aan die van een motorfiets. Het door de luchtvaart geïnspireerde design van de achterlichten benadrukt het wendbare karakter van de Minimó nog eens. De deuren zijn asymmetrisch en ze scharnieren zodanig dat ze zelfs in de krapste plekjes te openen zijn. De kleine deur voor de bestuurder (links) heeft ervoor gezorgd dat de glasoppervlakte vergroot kon worden, wat het uitzicht van de inzittenden ten goede komt. De grotere deur rechts maakt op zijn beurt een nog eenvoudigere in- en uitstap mogelijk.

De elektrisch aangedreven Minimó haalt zijn energie uit een accupakket, dat goed is voor een actieradius van meer dan 100 km. Het tijdrovend opladen van de accu's is te ondervangen: dankzij het slimme ontwerp is het accupakket eenvoudig (secondenwerk) te vervangen door een opgeladen exemplaar. Zo kan elke reis razendsnel worden voortgezet. Voor carsharing zou dit systeem een kostenbesparing van wel 50% kunnen opleveren.

'Ruimte' is het sleutelwoord van de Minimó. In de 1+1-configuratie hebben bestuurder en passagier elk evenveel ruimte. Beiden hebben bovendien een 360º-uitzicht. Achterin vindt de passagier een zitplaats dankzij het gebruik van zachte materialen, maar dan niet in een traditionele stoel. Omdat de zitplaats achterin een integraal onderdeel is van het interieur, biedt de Minimó ook nog eens bagageruimte als hij solo wordt gereden. Dat betekent dat hij tevens geschikt kan zijn voor andere toepassingen dan personenvervoer.

De Minimó biedt een breed scala aan connectiviteitsoplossingen voor zowel privégebruikers als voor carsharing. Deze zijn gebaseerd op 5G-technologie met een digitale sleutel en het draadloze Android Auto. Het centrale display achter het stuur koppelt met de smartphone. Met de Google Assistent van Android Auto kan de persoon aan het stuur de ogen op de weg houden terwijl hij/zij voicecontrol gebruikt om diverse functies aan te sturen. Het digitale platform staat bovendien open voor toekomstige ontwikkelingen. Zo is de Minimó klaar voor technologieën die Level 4 autonoom rijden mogelijk maken. Daarmee zou hij in staat zijn om zijn eigenaar of bestuurder op te pikken in plaats van omgekeerd.

De Minimó debuteert op het Mobile World Congress in Barcelona (25-28 februari) en is aansluitend te zien op de autoshow van Genève in maart 2019.