Seat el-Born

SEAT onthult el-Born

1 maart 2019 | SEAT onthult de el-Born. Het studiemodel, waarvan de naam verwijst naar een iconische buurt in Barcelona, is de eerste volledig elektrische SEAT op het MEB-platform van de Volkswagen Group. Het voertuig is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en wordt straks gebouwd in Zwickau, Duitsland. SEAT wordt daarmee het tweede merk dat een volledig elektrische auto op basis van het MEB-platform lanceert. De auto komt in 2020 op de markt: met een WLTP-actieradius van maximaal 420 kilometer en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 7,5 seconden.