Seat prijst Ateca FR

4 oktober 2017 | Vandaag start de voorverkoop van de sportieve SEAT Ateca FR. Het nieuwe topmodel binnen de range is er met keuze uit twee TSI-benzinemotoren en twee TDI-diesels. De Ateca FR maakt zijn sportieve ambities duidelijk met een dynamische exterieurstyling. Daarnaast biedt hij een extra complete standaarduitrusting. De prijslijst begint bij 33.950 euro voor de Ateca FR met 1.4 EcoTSI 110 kW / 150 pk.

De Ateca FR komt krachtig voor de dag. Hij heeft vergeleken met de andere modellen uit de serie tal van specifieke elementen, zoals de in hoogglans zwart uitgevoerde grille, full LED-verlichting, LED-mistlampen vóór, sportief gestylde bumpers, een achterspoiler en aluminium accenten. Bij de Ateca FR zijn ook de dorpels en wielomlijstingen uitgevoerd in carrosseriekleur. De 18-inch 'Performance' lichtmetalen velgen ronden de sportieve look perfect af. Optioneel zijn 19 inch lichtmetalen velgen beschikbaar.

Standaard beschikt de Ateca FR over met alcantara beklede sportstoelen. Ook de met zwarte stof beklede dakhemel levert een bijdrage aan de sportieve ambiance. Ambient lighting maakt het mogelijk eigen kleuraccenten in het interieur te kiezen. Ook bevat de standaarduitrusting Climatronic airconditioning met twee klimaatzones, media system navi, elektrisch verwarmbare/inklapbare buitenspiegels met 'welkom'-verlichting, een skiluik in de achterbank en FR-instaplijsten. De Ateca FR is volledig connected. Hij wordt geleverd met de Mijn SEAT-module. De smartphone is te koppelen via Full link technology (Apple Car Play) en uiteraard is Bluetooth inbegrepen.

Voor de Ateca FR zijn twee benzinemotoren beschikbaar: de 1.4 EcoTSI met 110 kW / 150 pk en de nieuwe 2.0 EcoTSI met 140 kW / 190 pk. De 2.0 TDI is er in twee vermogensvarianten: 110 kW / 150 pk en de 140 kW / 190 pk. De benzine- en dieselmodellen met 140 kW / 190 pk beschikken standaard over de automatische DSG-transmissie met handschakelmogelijkheid via stuurpaddles. De Ateca's FR worden standaard geleverd met een handgeschakelde zesbak (DSG optie voor 1.4 EcoTSI-modellen). De Ateca 1.4 EcoTSI FR is er met keuze uit voorwielaandrijving of 4DRIVE vierwielaandrijving. Alle andere varianten hebben standaard 4DRIVE, dat voor extra grip en stabiliteit zorgt.

Een greep uit de prijslijst: