Seat Ateca nu ook als 2.0 TSI 4Drive

3 mei 2021 | Met de Ateca 2.0 TSI 4Drive FR Business Intense presenteert SEAT een nieuwe top-uitvoering voor de Ateca. Hij koppelt de kracht (140 kW/190 pk) van de 2.0 TSI benzinemotor aan de grip en stabiliteit van 4Drive vierwielaandrijving en de sportiviteit en luxe van de FR Business Intense. De nieuwe uitvoering is nu te bestellen en leverbaar vanaf 55.790 euro.

De Ateca 2.0 TSI 4Drive FR Business Intense springt in het oog door de grote grille en Full LED-koplampen. 18 inch lichtmetalen velgen, wielkastomlijsting en dorpels in carrosseriekleur evenals carrosserie-elementen in Cosmo Grey verwijzen naar het sportieve karakter van de FR-uitrusting. De standaard inbegrepenverlichte FR-instaplijsten en 'Hola' welkomstverlichting geven nét dat beetje extra aan deze SUV.

De top-uitvoering van de Ateca-serie heeft een 2.0 TSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 140 kW / 190 pk en een koppel van 320 Nm. Deze krachtbron is standaard gekoppeld aan een automatische zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling. Ook 4Drive is standaard. Dit vierwielaandrijvingssysteem verdeelt de aandrijfkracht variabel over de vier wielen. Daarmee claimt 4Drive grip en stabiliteit onder alle omstandigheden, desgewenst in combinatie met Adaptieve onderstelregeling (als optie verkrijgbaar).

De bestuurder heeft keuze uit zes rijmodi, van Eco via Sport tot Offroad en Snow. De sensoren van het adaptieve onderstel detecteren de weg- en rijomstandigheden, op basis waarvan de demping zich automatisch aanpast. De prestaties zijn: een acceleratie van 0-100 km/u in 7,0 seconden en een topsnelheid van 214 km/u. Het theoretische verbruik komt uit op 8,0 l/100 km (CO2: 182 g/km).

Standaard beschikt de Ateca 2.0 TSI 4Drive FR Business Intense over Virtual Cockpit, navigatie met 9,2 inch multimediadisplay en SEAT CONNECT. Dankzij Full Link-technologie zijn smartphones (Android en Apple) draadloos te koppelen.

De nieuwe top-uitvoering van de Ateca wordt standaard geleverd in combinatie met het FR Business Intense-uitrustingsniveau. Naast alle hierboven genoemde voorzieningen beschikt hij over praktische en comfortabele zaken zoals Predictive Adaptive Cruise Control, Park Assist, elektrisch bediende achterklep (met voetbediening), Keyless Entry/Go, LED-interieurverlichting en alarm.

De SEAT Ateca 2.0 TSI 4Drive FR Business Intense is per direct leverbaar. Hij is er vanaf € 55.790. Evenals de overige SEAT-modellen wordt hij standaardgeleverd met 4 jaar garantie.

