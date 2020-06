Seat Ateca vernieuwd voor modeljaar 2020

15 juni 2020 | SEAT introduceert een vernieuwde versie van de Ateca. Deze Ateca heeft de kenmerkende eigenschappen van de compacte SUV behouden, maar krijgt nu zowel uiterlijk als in het interieur een fris nieuw design. Bovendien is de vernieuwde Ateca volledig connected en belooft hij een verbeterd niveau aan veiligheid en comfort.

De vernieuwde SEAT Ateca wordt gekenmerkt door een designevolutie. Het aangescherpte design en opgewaardeerde interieur geven het nieuwe model meer karakter. Dat wordt onderschreven door het zelfverzekerde front van de auto, dat is ontsprongen aan SEAT's nieuwe designtaal. Andere uiterlijke highlights zijn de nieuwe, forsere bumpers, standaard Full LED-koplampen en LED-achterlichten, plus dynamische richtingaanwijzers.

De SEAT Ateca integreert standaard in-car connectiviteit (het draadloos 'spiegelen' van een smartphone naar het infotainmentscherm van de auto via 'Full Link', met toegang tot Android Auto en Apple CarPlay) met out-car connectiviteit via SEAT CONNECT. Hiermee hebben de inzittenden toegang tot een pakket aan online functies en diensten, zoals actuele verkeersinformatie en locaties en prijzen van bijvoorbeeld parkeergarages en tankstations. Daarnaast biedt stemherkenning (die wordt geactiveerd door de woorden 'Hola Hola') gebruikers de mogelijkheid om het nieuwe optionele infotainmentsysteem met 9,2 inch scherm met natuurlijke stemcommando's te bedienen.

Met Predictive Adaptive Cruise Control, Pre-Crash Assist, Emergency Assist, File assistent, Dodehoeksensor met uitparkeerassistent en Uitstapwaarschuwing combineert de vernieuwde SEAT Ateca geavanceerde (optionele) rij-assistentiesystemen voor een optimale bescherming onder alle omstandigheden. Bovendien krijgt de Ateca tegen meerprijs nieuwe comfort functies, waaronder een verwarmd stuurwiel en een verwarmbare en hittereflecterende voorruit.

Met de komst van de vernieuwde Ateca introduceert SEAT tevens een nieuwe uitvoering. Naast de Reference, Style en FR inclusief de extra complete Business Intense-versies is er voortaan ook de Ateca XPERIENCE. Deze nieuwe variant bezorgt de Ateca extra robuuste looks en een nadrukkelijk offroadkarakter.

Wat motorisering betreft biedt de vernieuwde Ateca keuze uit drie benzine- (TSI) en twee dieselmotoren (TDI), met verschillende transmissiemogelijkheden, die hun impact op het milieu verkleinen dankzij gereduceerde emissies.

Benzinemotoren:

1.0 TSI 81 kW/110 pk, handgeschakeld

1.5 TSI 110 kW/150 pk, handgeschakeld

1.5 TSI 110 kW/150 pk, DSG-automaat

2.0 TSI 140 kW/190 pk, DSG-automaat & 4Drive

Dieselmotoren

2.0 TDI 85 kW/115 pk, handgeschakeld

2.0 TDI 110 kW/150 pk, DSG-automaat

Afgelopen jaar verkocht SEAT bijna 100.000 exemplaren van het model en daarmee was 2019 het beste jaar tot dusver voor de compacte SUV. Sinds de introductie in 2016 kozen meer dan 300.000 kopers voor een Ateca. Meer informatie over prijzen en uitvoeringen wordt in augustus bekendgemaakt. De Nederlandse marktintroductie vindt medio september plaats.

Nieuwe vloermatten voor de Seat Ateca?

Dat kan! Vanaf € 35,-

CUPRA Ateca nu als Limited Edition

31 oktober 2019

Cupra introduceert Ateca Special Edition

6 maart 2019

Cupra introduceert Ateca

2 november 2018

CUPRA debuteert met CUPRA Ateca

22 februari 2018