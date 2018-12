Seat maakt prijs Tarraco bekend

6 december 2018 | De SEAT Tarraco is met ingang van 6 december 2018 te bestellen. Hij komt uit de startblokken met een prijs vanaf 37.950 euro (prijzen per 1 januari 2019). Vanaf begin 2019 worden de eerste exemplaren geleverd. De grote SUV is het nieuwe vlaggenschip van SEAT en dat blijkt ook uit de standaarduitrusting: de Virtual Cockpit, Keyless Go, Full LED koplampen, Media System Plus met touchscreen, Full Link-technologie en de ondersteuning van Front Assist en Lane Assist zijn altijd inbegrepen. Dat neemt niet weg dat elke Tarraco ook een persoonlijke aankleding kan krijgen.

De Tarraco is na de Arona en Ateca de derde en grootste SUV van SEAT. Hij is er met vijf of zeven zitplaatsen. Met vijf zitplaatsen in gebruik heeft de bagageruimte een inhoud van 760 liter (1.920 liter met neergeklapte banken) en 700 liter in de zevenpersoons versie. In zevenzits-configuratie blijft er nog steeds 230 liter aan bagageruimte over (1.775 liter met neergeklapte banken voor de zevenpersoons versie). De Tarraco heeft een uitgesproken vormgeving met opvallende details zoals de prominente grille en vlakke LED-koplampen. Dit nieuwe design-DNA zal ook toekomstige modellen van het merk sieren.

De Tarraco is er in twee uitvoeringen. Om te beginnen is er de Style, die voor de dag komt met onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, Full LED koplampen en dakrailing in zwart uitgevoerd. Het interieur heeft standaard een Virtual Cockpit met 10,25-inch scherm en het Media System Plus met 8-inch touchscreen dat boven de middensconsole lijkt te zweven. Op dit display zijn apps van de smartphone weer te geven dankzij Apple Carplay. Ook Climatronic airconditioning is standaard, evenals Keyless Go met start/stop knop, automatisch dimmende binnenspiegel en licht- en regensensor. De Tarraco maakt manoeuvreren makkelijk met parkeersensoren achter en hij is voorbereid voor de montage van een trekhaak. Standaard zijn Front Assist met fietsherkenning, Lane Assist en E-Call, dat automatisch hulpdiensten inseint bij een ongeval.

De stap van Style naar Xcellence vergt een meerprijs van € 2.650. Daarvoor biedt de Xcellence alle voorzieningen van de Style, maar in plaats van 17 inch lichtmetalen velgen heeft hij 19 inch exemplaren en de dakrailing is net als de raamomlijsting uitgevoerd in chroom. Ook de diffuser achter met uitlaatsierstukken, de donkergetinte ramen achter en Keyless Entry/go zijn typische Xcellence-kenmerken. De zitplaatsen zijn bekleed met een combinatie van stof en Alcantara. Het standaard Media System Navi met 8-inch touchscreen maakt navigeren eenvoudiger, overzichtelijker en efficiënter dan voorheen. De Tarraco Xcellence beschikt over parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera én Park Assist. Hiermee is automatisch inparkeren mogelijk op vrije plaatsen parallel aan of haaks op de rijbaan. Ook handig is de achterklep die dankzij een voetbeweging onder de achterbumper opent (Virtual Pedal). Met het SEAT Drive Profile kiest de bestuurder voor elke trip de setup van zijn of haar voorkeur. Tijdens de rit houdt de Tarraco Xcellence automatisch afstand tot de voorligger dankzij de Adaptieve Cruise Control (ACC).

Aanvullend op de twee vaste uitvoeringen zijn er diverse mogelijkheden om de auto verder naar eigen smaak aan te kleden. Naast reguliere (metallic) lakkleuren zijn bijvoorbeeld ook de speciale lakkleuren Oryx White en Dark Camouflage leverbaar. De Tarraco Xcellence is er tevens met lederen interieurbekleding, eventueel in combinatie met stoelverwarming vóór en achter. Een andere optie is het Technology Pack, dat assistentiesystemen bundelt. Inbegrepen hierbij zijn Adaptieve Cruise Control, grootlichtassistent, dodehoekherkenning, Rear cross traffic assist, Pre-crash assist, Rollover assist, Traffic Jam Assist (alleen i.c.m. DSG), Emergency assist (alleen i.c.m. DSG-versnellingsbak) en verkeersbordenherkenning.

Dynamic Chassis Control of DCC (alleen voor de Tarraco Xcellence) maakt een balans tussen comfort op lange afstanden en sportiviteit op bochtige binnenwegen mogelijk. De Tarraco kan ook worden uitgerust met een Panorama-schuifdak, de Connectivity Box voor het draadloos opladen van smartphones en met BeatsAudio; het soundsystem van Dr. Dre.

De Tarraco is in eerste instantie te bestellen met de 110 kW/150 pk sterke 1.5 TSI benzinemotor in combinatie met handgeschakelde zesbak en voorwielaandrijving. De Tarraco Style is er vanaf € 37.950 (Xcellence: € 40.600). Ook de voorwielaangedreven versies met 110 kW/150 pk sterke TDI en handgeschakelde zesbak zijn nu te bestellen. De Tarraco 2.0 TDI Style staat in de prijslijst voor € 43.300 en de Xcellence voor € 45.950.

Het gamma wordt snel verder uitgebreid. De Tarraco 2.0 TSI Xcellence met 140 kW / 190 pk en de Tarraco 2.0 TDI Xcellence, eveneens met 140 kW / 190 pk, beschikken beide standaard over een 7-traps DSG-transmissie en 4Drive vierwielaandrijving. De prijzen van deze topversies zijn nog niet bekend. Aanvullend wordt in 2020 de Tarraco met plug-in hybride technologie op de markt verwacht.