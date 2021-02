Seat Tarraco PHEV nu te bestellen

3 februari 2021 | De Seat Tarraco is per direct verkrijgbaar als Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). De SUV met plug-in hybride aandrijving is er in de luxe Xcellence-uitvoering vanaf 44.650 euro en als sportieve FR vanaf 46.075 euro.

De Tarraco PHEV heeft een aandrijflijn waarbij een 1.4 TSI samenwerkt met een elektromotor. Het systeemvermogen van 180 kW / 245 pk maakt de prestaties mogelijk, zoals een acceleratie van 0-100 km/u in 7,5 seconden en een topsnelheid van 205 km/u. Deze waarden gaan samen metde mogelijkheid om maximaal 48 kilometer volledig elektrisch te rijden. De 12,8 kWh accu is via een wallbox (3,6 kW) in circa 3,5 uur volledig opgeladen. De theoretische CO2 uitstoot van de Xcellence PHEV bedraagt 44 gram/km en voor de FR PHEV 41 gram/km.

De vijfzits SUV is er om te beginnen in Xcellence-uitvoering. Dit model is herkenbaar aan 19 inch lichtmetalen velgen in aero-design, donker getinte ramen achter, chrome dakreling en raamomlijstingen, buitenspiegels met welkomstverlichting en verlichte instaplijsten in de voorportieren. De Tarraco Xcellence PHEV beschikt over een navigatie-, radio- en mediasysteem met een 9,2 inch touchscreen, Full Link smartphone-integratie (MirrorLink en Apple Carplay) en alle mogelijkheden van SEAT CONNECT. tandaard zijn een achteruitrijcamera, parkeersensoren vóór en achter, Park Assist (automatische inparkeerhulp), keyless entry/go, keuze uit 4 rijprofielen en een elektrisch bediende achterklep met voetbediening. De volautomatische airconditioning (3-zones) en stoelbekleding in Alcantara/stof dragen bij aan het comfort. Voor de veiligheid behoort de Predictive Adaptive Cruise Control tot het standaardpakket. De SEAT Tarraco PHEV Xcellence is leverbaar vanaf € 44.650.

De Tarraco FR PHEV heeft alle eerder genoemde connectiviteits-, veiligheids- en comfortfuncties (behalve elektrische achterklep) en voegt daar sportieve elementen aan toe. Zo heeft hij standaard sportieve 19 inch lichtmetalen velgen en exterieur details in cosmo grey, dorpels in carrosseriekleur en verlichte instaplijsten met FR-logo. Daarnaast is de FR PHEV extra voorzien van adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control), dat rijbeleving op maat mogelijk maakt. Het interieur valt op door de sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, waarbij de bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar is en een geheugenfunctie heeft. De overwegend zwarte kleurstelling past bij de bekleding met rode stiksels en aluminium sportpedalen. De SEAT Tarraco PHEV FR is er vanaf € 46.075.

